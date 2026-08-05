城大与印尼农业大学签合作协议 共同培养海洋科研人才

城市大学公布，其海洋环境健康全国重点实验室（SKLMEH），已与印尼茂物农业大学（IPB）海事、海洋与渔业国际研究院—海岸与海洋资源研究中心签署合作协议，将携手推动海洋科学领域的学术研究及顶尖人才交流，共同提升区域海洋科研实力。

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协议由城大副校长（研究）兼SKLMEH主任梁美仪，与IPB海事、海洋与渔业国际研究院主任Luky Adrianto签署。在协议备忘录框架下，双方将透过联合指导博士生计划、学术及研究人员交流及专业培训等项目，结合两校师资及学术资源，共同培养具全球视野、国际竞争力及创新能力的海洋科研新星。两校亦将就海洋污染、生物多样性保育等开展研究合作。

梁美仪在签署协仪后，受邀分享SKLMEH经验与技术，与当地师生就前沿海洋学术议题交流及讨论。他相信是次合作将结合两校优势，在海洋环境监测、生态保育、污染控制及海洋治理等范畴开拓更多研究机会，促进可持续发展，同时推动科研成果转化及知识交流。

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透过教研人员互访、联合研究及人才培育等合作项目，他期望能进一步加强香港与印尼在海洋科学领域联系，共同为区域以至全球海洋可持续发展作出贡献。

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本报记者