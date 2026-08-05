中大港大医学院 分夺210及184尖子
更新时间：11:42 2026-08-05 HKT
发布时间：11:42 2026-08-05 HKT
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中文大学医学院共取录210位文凭试考生，包括12名状元及13名榜眼。中大医学院院长赵伟仁指优秀学生选校时，除考量院校的学术声誉，亦重视校园文化、国际视野、教育理念及学习氛围等元素。香港大学医学院则透露，除9名文凭试状元外，亦取录33名国际文凭大学预科课程（IBDP）获45分满分的IB状元，已完成入学注册。
内外全科医学士（杰出医科学人）共取录28人
中大医学院今年取录的12人状元中，一人经「学校推荐直接录取计划」（SNDAS）提前取录，而取录210名文凭试考生，亦连续9年维持联招学额占整体7成或以上。院长赵伟仁指，优秀学生选校不止考量院校的学术声誉，也重视校园文化、国际视野、教育理念及学习氛围等多个元素，对今年医科课程收生成绩理想表示高兴，形容证明社会对中大医学院学习气氛、教育理念和质素的认同。
延伸阅读：JUPAS放榜︱JUPAS取录比例34%创近年新低 中大港大抢收全部状元 各录取12人
至于港大医学院取录184名文凭试考生，属顶尖医科学习轨道的「内外全科医学士（杰出医科学人）」共取录28人，包括5名「超级状元」、4名状元及8名透过SNDAS取录的学生，入读内外全科医学士课程则有127人。另外共33名IB状元已完成入学注册，校方早前已安排院长及副院长，与大部分人见面，协助他们规划6年医科学涯。
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