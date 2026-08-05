JUPAS放榜︱JUPAS取录比例34%创近年新低 中大港大抢收全部状元 各录取12人

大学联招（JUPAS）今日放榜，今年参与联招人数达4.55万人，较去年增逾2200人，学额竞争更见激烈，约1.53万人获联招参与院校的资助学士学位取录，比例约34%，较去年跌约两个百分点，再创近年新低。另有4979人获「指定专业/界别课程资助计划」（SSSDP）取录。今届中学文凭试的24名状元中，香港大学与中文大学各自录取12人。

SSSDP取录近5000学子

联招申请结果今早9时公布。大学联招处指今年共45545名联招申请人，按年增2276人，增幅约5.3%；其中20598人获联招参与院校及SSSDP资助计划院校课程取录，占申请人总数45.2%，较去年少114人，跌2.64个百分点。扣除教育大学的资助高级文凭学额后，约15355人获八大及都会大学的学士学位取录，取录率约33.7%，较去年再跌约2.2个百分点。至于SSSDP资助的学士学位共取录4979人，按年多75人，较去年增加约1.5%。

今届文凭试共诞生24名状元，香港大学与中文大学均透露取录12人。中大指取录4名「超级状元」及8名状元，全部均入读「内外全科医学士」及「内外全科医学士（环球医学领袖培训专修组别）」课程。至于港大取录的12名状元，其中5名「超级状元」及4名状元入读「内外全科医学士（杰出医科学人）」，其余入读社会科学学士（政治学与法学）及法学士，以及工商管理学学士（法学）及法学士课程。

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中大指今年透过联招取录2855名本科生，除了状元外，亦取录14名考获5科5**「榜眼」，其中13人读医，其余一人修读计量金融学及风险管理科学。以文凭试最佳5科成绩计算，全港一半考获5科5**或以上的尖子获中大取录，且有15个课程或专修范围取录学生达33分或以上，入学及学生资助处处长刘善雅称，乐见中大继续成为本地尖子的首选。港大则指今年逾半全港文凭试成绩排名首1%的顶尖学生选读港大，其中37人考获最佳6科近48.6分，收生及国际生交流事务总监严志坚形容，录取的整体成绩是近十年最佳。

科技大学表示，今年联招取录1283名文凭试考生，收生成绩最高的科目包括理学士（量化金融学）、国际科研、工商管理学士（环球商业管理）等，另近7成获取录学生符合奖学金资格，包括近50人取得「6星」或以上。理工大学指今年经联招共取录约1650名学生，当中约9成为Band A学生，指今年收生成绩鼓舞，整体学生平均分数再创新高。

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城市大学循联招录取约1600人，Band A占约8成，共274名联招学生获颁「城大香港精英奖学金」。教大今年取录约770名文凭试考生，与去年相若，Band A占逾95%，平均收生成绩理想。都大表示，预计最终经联招入读学生逾2500人，主要为Band A申请人。岭南大学则指，相关数据将于稍后公布。

大学联招处指今年共45545名联招申请人，按年增2276人，增幅约5.3%；其中20598人获联招参与院校及SSSDP资助计划院校课程取录，占申请人总数45.2%，较去年少114人，跌2.64个百分点。

本报教育组

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