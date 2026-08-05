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全港小学办逾400场「法治戏剧」

教育新闻
更新时间：07:45 2026-08-05 HKT
发布时间：07:45 2026-08-05 HKT

除了「法治之旅」带领学生走入法治地标外，律政司亦主动走入校园，与外判团队合作于学校进行戏剧表演与互动，让学生理解法治观念，至今已在全港小学举办超过400场，涉及约10万名学生。欧阳慧儒称，了解学生们的现场反应很重要，以往亦未想过小学生的正邪概念分明。

学生正邪概念分明

律政司「透过戏剧实践法治」计划推行已历5年，欧阳慧儒指计划虽以小学生为对象，但初小和高小学生的剧目不同，而非「一剧走天涯」，「学生只是大数岁，但聆听的方式、笑位、觉得哪些内容有趣等都已经不同」；戏剧亦加入桌上游戏、时空转换等流行元素，辅以不同歌曲，将法治教育元素渗进表演中。

延伸阅读︰中学生「法治之旅」 模拟法庭体验司法程序 行程涵盖律政中心前终院 专人讲解导赏

为了确保戏剧讯息「入耳」，律政司会派人到场观察学生反应，以在日后调整戏剧内容策略和多加解说。欧阳慧儒指，以往未曾料到学生们的正邪概念很稳固，看剧会认真投入，「例如村长行事并不守法廉洁，小朋友们很快会给讯息，显示他们很不喜欢、想你快点抓到他，而成功后全班都会拍掌」。

律政司司长林定国与副司长张国钧，亦曾在「法治戏剧日」大型舞台剧粉墨登场。欧阳慧儒指，大型戏剧是律政司的新尝试，始终学校礼堂或课室的演出与观众人数、布景设置均有限制。过去两年在文化中心共进行4场演出，亦面向家长在内的更多观众，她希望借此打破政府的传统印象，吸取不同人的意见，了解哪些传播方式更加有效。

记者 欧文瀚

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