中学生「法治之旅」 模拟法庭体验司法程序 行程涵盖律政中心前终院 专人讲解导赏

以法庭为背景的电视剧与电影近年涌现，在社会再掀热潮。律政司「法治之旅」常态化，让学生游走前终审法院大楼、律政中心等地标，认识法治制度。有参与中学生形容行程所得「远超学校所学」，尤其在模拟法庭参与不同角色，对法律制度有更深入的理解；前线教师亦肯定活动通过专人导赏讲解，有助学生理解法例条文与法治原则。

教师：易明白复杂概念

律政司的导赏员通过分享与讲解，深入浅出解说本港法律制度。欧文瀚摄

参加者亦有机会参观前中区政府合署内的行政会议会议室。

在开始行程前，律政司代表会透过互动游戏讲解法治和相关内容。

「法治之旅」常态化后，去年9至11月期间接待700名来自21间中学的学生。行程由导赏员通过分享和互动游戏，带领学生参观律政中心的前中区政府合署多用途厅、前行政会议会议室及模拟法庭，亦会参观曾用作终审法院的前法国外方传道会大楼。

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沙田的东莞工商总会刘百乐中学21名中四生早前参与「法治之旅」，众人到达模拟法庭表现兴奋，参观之余更各有任务，担任「法庭秘书」的学生须按指示喊道「Court！」宣布开庭；担任「法官」而成为「方官」的学生方海乐坦言，以往不谙律政司架构和法律分类，更以为法庭上只有主审、原告与被告，形容旅程所获「远超学校所学」。同行学生奚晓扬亦指，相较书本接触到简略内容，考察让他更明白法治制度保障市民利益与安全。

该校公民与社会发展科老师侯浩轩直言，法例条文对学生可能有如「外星文」，易感抽象或难以理解，「例如解释『无罪推定』时，可能需要用很多时间和例子来解释」，通过「法治之旅」专人讲解，学生能更易吸收和明白复杂概念。他坦言「法庭戏」为求戏剧效果，与实际法律程序有落差，譬如会突然在庭上呈交新证据，「为何现实生活不能有，正是因为背后有不同的法治精神和原则」。

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走出课堂 增临场感

律政司法治建设办公室首席政府律师欧阳慧儒指，过往法治教育只局限在课堂进行，较缺乏临场感，「法治之旅」通过更生动讲解，让学生更易吸收。她亦透露，向学生讲解的内容或方法定期更新，例如采用简单易明的案例，亦因应学生反应，即场调整内容或加强解释，譬如有学生曾在导赏员讲解刑事案件时，询问被告作供，与其他证人作供时被告坐的位置，她形容是高质素提问，「他会注意到被告的权利、留意被告如何参与自己的审讯」。

律政司近日再度邀请学校申请参加10至12月的「法治之旅」，欧阳慧儒期望到年底可累计邀请13间学校、逾500名学生参与活动。

记者欧文瀚

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