东华幼稚园设双语班 Trinity英语试获Distinction幼童增一倍

想让小朋友轻松学好英语，沉浸式语境才是关键，东华三院辖下18所幼稚园，透过双语班、外籍教师全天侯陪读及趣味校本课程，打造全方位英语学习环境，据2025/26学年最新考试数据显示，全院共有56名幼童报考剑桥英语基础考试第一级（Cambridge Starters），当中32%的学童考获15盾「满盾」佳绩；另50名参加圣三一Trinity英语考试的幼童，逾半考获Distinction成绩，人数较两年前的13人大幅翻倍。

幼儿阅读英语绘本后，尝试烹饪蔬菜汤，培养健康的饮食习惯。回到家后，亦能主动帮忙做家务，成为有责任感的小朋友。东华三院提供

外籍英语教师运用教材，与幼儿进行游戏，训练记忆力，并引导幼儿学习表达的技巧。东华三院提供

重视从游戏中学习英文，亲身体验英语绘本的故事情境，从而培养他们提出自己见解的能力。东华三院提供

东华三院18所幼稚园为提升学生会话，在下午班开设英粤双语班，由外籍英语教师担任班主任，全天陪伴学童沉浸式学习。课堂融合英语与广东话场景运用，每日提供1至1.5小时纯英语学习时段，让学生在真实互动中积累英语实力。与此同时，园方量身优化校本课程，每周加入一至两节剑桥英语Starters课程，将剑桥英语听说读写核心内容、圣三一GESE口语考核要点全面融入日常教学，让幼童在日积月累中轻松掌握考试技巧与实用英语能力。

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为达至寓教于乐，学校将英语拼音课程贯穿K1至K3全学阶段，结合「绘本教学」，让童启蒙语感，同时能独立拼读简单英语句子，校内更设立英语早会、英文大使、Show Talent才艺展示、课堂英语互动游戏，搭配户外探索活动。

东华三院在2025/26学年多项英语考试成绩再创新高，在56名参加剑桥英语基础考试的幼童中，有32%一举拿下15盾满盾佳绩；参加圣三一英语考试的学童里，50名学童中有超过一半考考取Distinction卓越成绩，人数较两年前翻倍。

来自东华三院何蓝琼缨幼稚园K3学生石孝曦，便是本学年剑桥英语满盾得主之一。其母分享，当初为孩子报读学校的双语班，就是希望孩子多听多说，她留意到外籍老师会与学生参与户外活动，教授日常生活化英语；学校又会带领学生外出到游客区，访问外籍游客，提升学生采用英语对谈的自信心。母亲表示，有时儿子更会自行将英语绘本故事改编，发挥创意，儿子最终成功升读心仪小学，未来计划继续修读和报考剑桥英语。

东华三院高级教育主任邝美诗表示，希望透过专业师资、丰富活动及多元平台，建立幼童的语言基础，更能培养自信心和表达能力。

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