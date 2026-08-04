张翔约满卸任 消息：数月前已讨论去向 据悉港大遴选新校长 重应用AI营运新思维

2028年约满后卸任的香港大学校长张翔，昨首次公开露面出席「亚洲科学营2026」开幕礼并致辞，但未回应记者提问。对于张翔突然宣布约满卸任，外界有不少揣测，消息指张翔在数月前已与校委会主席王冬胜讨论去留，亦认同人工智能（AI）等科技发展，对港大未来发展策略影响深远，是适当时间「换帅」引进新思维寻求突破。据悉港大在物色与遴选新校长时，看重候选人在应用AI等新科技，营运大学的经验与新思维。

与主席王冬胜合作无间

张翔昨于「亚洲科学营2026」开幕礼上为醒狮点睛。欧文瀚摄

参与「亚洲科学营2026」的顶尖学者除张翔（右四）外，亦包括中文大学校长卢煜明（左三）及多名诺贝尔奖得主。

张翔日前向全体师生发电邮，宣布2028年约满后卸任港大校长，校委会上周讨论后，决定将启动全球招聘遴选校长的相关工作。张翔昨出席港大举办的「亚洲科学营2026」开幕礼，为醒狮点睛，他在致辞时指现代世界变化迅速，未来科学家需通过跨学科合作寻找答案，提醒参与活动近30个国家及地区逾300名中学生及大学生探究科学之余，须思考科学与人文的关系，并勇于挑战自我。他离场未回应记者关于离任原因、往后安排等问题，仅挥手称「Thank you」。

有接近校委会消息人士指，张翔考虑到任期在7月中将剩余两年，在几个月前已与校委会主席王冬胜讨论，思考个人去向，而一般校长招聘遴选需时18个月至两年，形容张翔「不用问都会自己讲」，而他的校长任期长达10年，即使再续任，未必有利于港大引进新思维，应对新一波科技革命带来转变，加上错过上月的校委会会议，相关讨论须延至9月，促使他最终决定及公布卸任，以便校委会尽早部署。

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对于有传张翔与校委会不和，消息指王冬胜去年出任主席后，校委会成立策略委员会，多次讨论不同院系发展，两人合作无间，未觉异样。

副校长赞「完成精彩任期」

参照以往经验，港大将成立校长物色委员会，负责向遴选委员会推荐新校长候选人。据悉相关工作仍在筹备阶段，具体条件仍待敲定，消息指校方看重候选人应用AI等新科技，在营运大学的管理经验与新思维，遴选委员会保持开放态度。至于是否顶尖科学家、内地背景与熟悉度等，在全球招聘过程会综合考量，首要考虑是物色到带领港大前行的最佳人选。

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出席同一活动的港大副校长（教学）施启正，亦形容张翔为自己好友，喜欢与对方工作，赞赏他「完成了一个精彩的任期」，将港大带到新的高度，并招揽了数名诺贝尔奖得主加盟。他认为张翔在第二个任期结束时离任是「相当自然的事」，希望他一切顺利，亦相信未来两年港大将迎来「优秀的新成员」。

至于对下任校长期望和要求，施启正指要由校委会决定。

本报记者

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