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研究：中小学用不同AI 不互通形成「数据孤岛」

教育新闻
更新时间：22:01 2026-08-03 HKT
发布时间：22:01 2026-08-03 HKT

人工智能（AI）教育在中小学推行。未来经济学院访问80间中小学，分析逾20万份学生AI习作数据，发现不少学校同时选用多款独立AI平台，各平台互相独立无法互通，形成「数据孤岛」。零碎数据无法整合与跟进学生整体学习进度。

延伸阅读：教大学者：学生用AI诉心事 潜在风险难察 倡开展全港大型研究助制订政策

机构建议政府可牵头制订统一规范，以推动教育界、大学及科企合作，建立AI产品评估及认证制度。佘丹薇摄
机构建议政府可牵头制订统一规范，以推动教育界、大学及科企合作，建立AI产品评估及认证制度。佘丹薇摄

机构建议政府可牵头制订统一规范，以推动教育界、大学及科企合作，建立AI产品评估及认证制度；亦可参考英国等地做法，通过行政规管，要求AI供应商清晰列明资料收集方式、个人资料保障安排，并协助学校评估数据管理及相关法律风险。

延伸阅读：教大研究揭6成中小学应用AI教学 挪威小学生禁用 学者认为不宜照搬

本报记者

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