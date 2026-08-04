大埔浸信会公立学校 富善邨AI新校园新学年启用 校长勉师生重新出发

历经9个月的等待，大埔浸信会公立学校在富善邨的新校舍将于新学年启用，校舍设活动空间及特别用途室，促进学生身心灵健康。学校在灾后迁校，为师生带来转变，但校长萧婷深信是新开始，寄语师生「我们在富善重新出发」。

伙宣明会设特别用途室

教育局在灾后敲定富善邨的前中华基督教会基正小学空置校舍，供大埔浸信会公立学校迁校。校舍自2009年起荒废，萧婷形容校舍状况仿佛「回到20年前」，配套及周边环境未能支援现今的教学需要，甚至一度认为翻新重用是「不可能的任务」。尽管新校舍的占地面积较少，但萧婷指校舍会增设多元活动空间及特别用途室，促进学生的身心灵健康与全能发展，而校园亦加入人工智能（AI）元素，包括增设AI智慧操场，让AI监测和分析学生的运动姿势等。

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校方亦与世界宣明会合作，按学生不同成长需要，在各楼层增设攀爬室、游戏室、创意站及静思室等。萧婷指，为学生提供空间沉淀心灵之余，亦让他们在课余时间「放下电」。校方亦在1楼设立以星际主题为背景的表演舞台。整个新校舍工程料于本月初完成，月底接待新学年小一生，并开放校园供家长和学生参观。

萧婷指新校舍落成是全新开始，勉励师生以正面态度迎接未来，「我们在富善重新出发」。世界宣明会助理策略经理卢文芳指，将于8月15日在大埔循道卫理小学举行「大埔彩色『童』乐日」，让受影响学童优先参与，冀在新学年前为他们带来欢乐回忆，日后亦会与校方保持联络。

记者 欧文瀚 实习记者 张骏宏

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