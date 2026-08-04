宏福苑学童盼迁新校开心学习 现时警钟误鸣易惶恐 返学不便难适应

邻近宏福苑的大埔浸信会公立学校，师生在大火后获安排到区内两间学校上课。住在宏建阁的小三生李欣霈，返学从「近在咫尺」变成舟车劳顿，作息与情绪均受影响，对误鸣的警钟声亦犹有余悸。在临时校舍半年，李欣霈与同学逐步适应，随着在新学年学校在富善邨新址重置，众人不禁热切期待，家长期盼子女在新校舍重拾欢颜，「开心健康学习」。

怀念旧校攀石墙

将升读小四的李欣霈与父母原居于宏福苑宏建阁，一家人在火灾后迁到三门仔的过渡房屋「善楼」，然而年幼心灵犹有余悸，李太坦言大火后女儿会突然大哭，某夜洗澡期间听到火警钟声后，女儿显得担心，迅速更衣偕家人出外了解，「整个过程，女儿身体都在颤抖」。即使知道警钟误鸣，欣霈仍赶急向父母求助，「她会不停问︰『是否会有事？会否像以前那样？』有时她亦会害怕到晚上睡不着，要倚傍她和播放音乐才能令她入睡。」

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学校暂安排在大埔官立小学上课。李太称欣霈以往可睡到7时45分才起床上学，放学后还可与朋友到公园游玩，但过去半年须提早至7时10分左右起床，赶乘接驳巴士到大埔墟再转车，她不时担心女儿以饭团当早餐会吃不饱。由于上下课需时更长，李太直言女儿在新校上课后首两个月，放学回家后就要求休息，睡觉时间亦明显提早，也没有再到公园游玩，喜爱运动的欣霈亦怀念以往埔浸校舍设有攀石墙和绳网等装置的「智『NET』天地」。

欣霈虽已适应现时上学模式，但她形容「超级期待」到新校舍上学，更希望重遇调往新界妇孺福利会基督教铭恩小学授课的中文科老师，亦想念校内自然探知馆「虫森出发」的爬虫类动物。李太认为女儿长大了一点、也更注意家居安全，希望她能重新出发，「未来3年玩得开心一点」。

期待再见班主任

即将升读小三与小二的姊妹李颖芯与李颖妍，因学校在灾后「一校两舍」，李颖芯坦言与妹妹要各散东西，「爸爸每日要载我们去（大埔）官小，再坐校车到铭恩上学；放学后我也要坐校车到官小，才由妈妈接放学。」返学的不便，令她坦言没有以前开心，「不能再约（妹妹）在小息时一齐玩与交谈」。她本身是爵士舞和体操校队成员，但返校路程需时，容易错过讲解和热身时间。

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妈妈Shirley指，妹妹仅入学两个月便要前往陌生环境，令她不开心而变得沉默；她难忘一家人乘车路经宏福苑，颖妍亦会感叹︰「我们学校没事，学校仍然很美丽，为何我们不能回去？」

一对姊妹对于新校舍充满期待，颖芯盼再见班主任与外籍老师，颖妍则想念体育老师。Shirley指一对女儿均见过新校，觉得外貌美观，期待上学，「希望她们能开心健康地学习」。

记者欧文瀚 实习记者张骏宏

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