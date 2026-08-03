DSE︱1.9万考生申请覆核积分及重阅答卷 8月12日知结果

大学联招放榜在即，部分文凭试考生冀透过覆核答卷争取更高分数入读心仪科目。考评局今日公布，今届共有1.9万名考生申请积分覆核及重阅答卷，较去年增加1080人，积分覆核及重阅答卷的申请科次均较2025年文凭试上升，而覆核成绩结果将于8月12日通知考生。

重阅答卷申请增3858科次

考评局指，今年共有19008名考生申请覆核成绩，较去年增加1080人，占整体考生比例微增0.17个百分点。今届考生合共应考321520科次，当中申请积分覆核的共有168科次，较去年增加8科次；重阅答卷（以每科或每分部为单位）的申请共有42462科次，按年增加3858科次，占整体应考科次约13.21%，较去年增加0.64个百分点。

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所有学校考生的覆核成绩结果通知书，将由考评局以电子方式传送至所属学校，考生可经校方获悉其覆核成绩的结果。自修生将透过邮递收到书面通知，或与夜校考生一同，自行登入文凭试网上服务个人帐户查看覆核成绩结果。考评局亦会透过手机短讯（SMS）向申请覆核成绩、并已提供有效本地流动电话号码的考生发放覆核成绩结果，有关短讯将以「#HKEAA」的短讯发送人名称发放。

考评局强调，将按既定程序认真及妥善地处理每宗申请，确保考生于公开考试取得可靠及准确的成绩；同时会将覆核后成绩获提升的考生资料，通知大学联合招生处、相关的大专院校及教育局专上课程电子预先报名平台（E-APP）。

本报记者

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