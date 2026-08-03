卢煜明：中大重点发展邻近科学园地皮 将发表《策略计划》推校园总体规划

港府着力推动订立首个五年规划，中文大学校长卢煜明昨在电台节目上透露，将于本周四发表新一份《中大策略计划》，下一步将推出校园总体规划，重点发展位于山脚与科学园之间的第39区地皮，即拟建的港铁白石角站周边。他又形容目前本港大学有如「精品酒店」，具质素但面积不足，期望北都大学城发展有助本地大学扩展规模、提升竞争力。

兴建医学院新大楼研究所

卢煜明透露，周四发表的《中大策略计划2026 - 2030》已筹备逾年，内容将对准国家「十五五」规划提出的「教育强国、科技强国」方针。他亦指中大发表《策略计划》后会进一步规划校园用地，包括善用白石角39区地皮，将有隧道连接科学园与拟建的白石角站，形容中大将在区内大展拳脚，包括兴建占地30万呎的医学院新大楼，可容纳850人的研究所，料数月后落成的生命科学大楼，以及将成为中大第十间书院的研究生书院。

近年本港大学在多项国际排名的表现均有进步，中大于QS世界大学排名打入全球第18位，较去年跃升14位并首次跻身全球20强，卢煜明称对成绩感到振奋，强调是60多年来历代「中大人」打下根基后建立的成绩。然而他提到本港大学面对规模不足的问题，形容本地院校有如「精品酒店」，「我们的服务和国际声誉都好，但规模好像不够大，看国内很多著名学校都有超过一个校区」，而国际排名量度的项目均涉及实在数字，例如大学出了多少篇文章和引用情况等，「我们其实是输蚀的，因为我们（院校）的规模没其他人大」。

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北都带来机遇 放眼大湾区

卢煜明续称，本港顶尖院校密度高是世界少见，故政府应在政策方面鼓励跨院校合作，惟跨校合作亦需要空间，希望北都大学城为本港院校带来扩容机遇，未来更应放眼大湾区，「香港始终是750万人的城市、比较小，要做出影响力、技术转移或建立独角兽，只有750万人是不够的，因此大湾区辐射很重要，这也是香港『背靠祖国、联通世界』的优点。」他亦提到香港作为国际化城市，方便举办学术会议或交流，高铁亦有助前往内地城市洽商合作，居住环境也具吸引力，「有城市一面，但又有40%是郊野公园，很适合喜欢行山的人」。

对于未来的教育方向，卢煜明认为现今讲求交叉学科、跨领域，例如自己研究不能只懂医科，亦要了解遗传学、生物化学甚至电脑等；而人工智能（AI）是人类科技史最重要发展之一，直言所有学生都要明白AI的好坏处、相关的道德伦理和法律等，「AI只是工具，与一把刀、剪刀或计数机没分别，但最后负责任的仍然是人」。

本报教育组

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