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港大校长张翔公布约满离任后首公开露面 副校长形容张为好友 赞带领大学到新高度

教育新闻
更新时间：10:56 2026-08-03 HKT
发布时间：10:56 2026-08-03 HKT

香港大学校长张翔日前向全体师生发信，宣布将于2028年约满后离任。他今日早上出席香港首届「亚洲科学营」开幕礼，是他公布将于约满卸任后首次公开露面，但未有回应提问，仅向记者挥手称「多谢」。同场的港大副校长（教学）施启正形容对方是自己的好友，认为对方完成第二个任期后退下来是「相当自然的事」，希望他一切顺利。

张翔今早出席港大举办的「亚洲科学营2026」开幕礼，并为表演的醒狮点睛。他在致辞时指出现代世界变化迅速，未来科学家需要透过跨学科合作寻找答案，呼吁出席的300多名学生勇于挑战与会教授及自己，并在学习过程与身边人建立友谊。他在离场时被问到离任原因、往后安排等问题时仅向记者挥手称「多谢」，未作回应。

施启正受访时形容张翔为自己的好朋友，喜欢与对方一同工作，又赞赏对方在任时将港大带到新的高度，以及招揽了数名诺贝尔奖得主加入。他认为张翔在第二个任期结束时离任是「相当自然的事」，希望他一切顺利，至于对下任校长期望和要求等问题，则交由校委会决定，并非自己范围的事。被问到有传张翔离任源于与校委会不和，施启正表示自己对校委会观感正面，又形容主席王冬胜是一个好领袖。

「亚洲科学营2026」于本月2日至8日期间于港大校园举行，有来自近30个国家地区共逾300名中学生及大学生参与，是该营2007年创办以来首次由香港主办。施启正表示，今次营会展示了香港吸引年青人才的能力，亦配合港府建立「国际高端人才集聚高地」的愿景，相信是次营会是为将来人才的茁壮成长「播种」。

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