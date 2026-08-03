港大：医科生曾学乐器 伤口缝针较「出色」

伤口缝合讲求手眼协调、动作精细，若医生手势不佳，轻则让病人留疤，重则导致渗漏。香港大学医学院研究发现，有演奏乐器经验的医科生，在考核伤口缝合时，完成速度和评分均较未曾接触乐器的医科生高。负责研究的教授指，不少初学者因为手腕不灵活，未能以直角入针，若习惯手势，后果可大可小。

音乐训练协调能力

港大医学院早前以203名修读医科最后一年的学生为对象，为他们提供伤口缝合等基本外科训练，另一方面派发问卷了解他们曾否学习乐器，比对他们考核伤口缝合时的情况。结果显示，126名曾学习乐器的学生，平均完成伤口缝合的速度只需223.5秒，较77名没有学习乐器的学生快26秒，平均评分亦高6%。

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医学院助理院长（教学法及评核）许长峰指，演奏乐器讲求手眼协调、手指灵活性，心理上须保持专注和耐性，这些特点与外科手术有共通之处，结果揭示年幼学习乐器，可对人生成长大有帮助，他们也「始料不及」。至于缝合成品与演奏的乐器种类、精通程度关系，他指未有发现当中有明显关系。他又强调，大部分医科学生均能掌握缝针技能，分别是成果「良好」还是「出色」。

他指，不少初学缝针的医科生，由于手部不灵活，难以转动手腕以直角入针，结果未能穿至皮肤深层而伤及皮肤组织，「缝惯手势后，缝皮肤会爆伤口，缝肠就会渗漏，『好大镬』会死人」。若打结时过紧，也会导致无法流血，皮肤坏死亦会导致渗漏。

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就读内外全科医学士六年级的葛倩恩，成长路上一直有音乐作伴，4岁起学习小提琴、11岁考获演奏级，曾定期与乐团公开演出，近年更继续学习结他及作曲。她坦言「感觉做手术与音乐没有关系」，自己不曾想像学乐器是一种可转移技能，但音乐确实训练了她的协调能力，令她在不断练习缝合当中拥有肌肉记忆；从小在台上演出的经验，亦让她学懂管理压力，有助她在做手术时有更佳表现。

记者 高俊谦

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