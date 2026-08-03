永援中学队员赞香港辩手反应快

「港澳中学辩论锦标赛」两场辩论赛，为港澳学生提供交流机会。胜出比赛并夺得总冠军的澳门陈瑞祺永援中学队员表示，辩题对他们来说有挑战性，经过比赛后更了解香港教育制度，又指两地辩论风格不同，赞赏香港辩手反应快。

两地辩论风格不同

今场辩论以人工智能（AI）作为香港必修科为主题，担任永援主辩陈元指，自己作为澳门学生，本身不太了解香港学制，今场比赛对她有点难度。经过今次比赛，始发现香港有很多不同科目。二辩邱梓琳则指，澳门设有校内考试和四校联考，与香港设单一文凭试不同，又指知道香港学习压力较大，文凭试难度较高是「意料之内」。

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谈到两地辩论风格，邱梓琳指在澳门比赛时，大家较着重发挥自己优势，较少去挑战别人，惟香港辩手反应快捷，「比较容易捉到发言内的漏洞，然后去作出挑战」，对她们较有挑战。

港大同学会书院二辩吴聿心亦指，在场上认识到港澳辩论有不少差异，例如建构主线时，澳门辩手较为清晰，「讲清楚有多少个反驳」，香港则倾向讲故事，讲求临场反应。她又指，今次是首次与其他地区辩论队交流，赛后大家一同拍照留念，交换联络方式，认为今次是宝贵的学习机会，体会两地文化不同。

记者 高俊谦

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