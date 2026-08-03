就AI纳中小学必修课程利弊展开激辩 港澳中学辩论赛 澳门队隔届重夺总冠

《中小学数字教育发展蓝图》确立人工智能（AI）教育架构，日前举行的「第6届港澳中学辩论锦标赛」，以「将人工智能教育纳入香港中小学必修课程利大于弊」为辩题，由港澳两地学界冠军展开激辩。来自澳门的陈瑞祺永援中学，以「冲厕必修」力证AI课程毋须另设必修科，成功胜出比赛。而澳门队亦凭评审分数险胜港队，相隔一届再夺锦标。

两地冠军对垒 永援中学胜出

港澳学界4支冠亚军队伍，在辩论场上展开唇枪舌剑。刘骏轩摄

赛事由《星岛日报》及澳门演辩学会主办，两场赛事于日前举行。赛事以两局进行，今年港澳代表继去年后再次各胜一场，并在评审票选均以5比5打成平手，最后以评审分数决胜负。最终获得4676分的澳门队，以100分之差力压港队，登上总冠军宝座。

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其中一场辩论赛由「星岛第41届全港校际辩论比赛」冠军基督教崇真中学，与「澳门第27届校际辩论比赛」冠军陈瑞祺永援中学对垒，辩题为「将人工智能教育纳入香港中小学必修课程利大于弊」。担任正方的基崇主辩李巧𡝮，在开场发言提到须通过系统化培养能力，才能将AI转化为人类助手；反方永援主辩陈元随即反驳，必修课程意味有标准化课程和评分，又指教育局《中小学人工智能素养学习架构》从未提及「必修」。

双方随后就「必修」定义各执一词，基崇一辩谭卓彤指，现时已有课程大纲、指引，全港学校均需要推行，已形同「必修」，强调须通过必修课程，教授使用AI正确价值观。永援二辩邱梓琳反驳，要培养AI素养不等于要列入必修科，「今天我们要有良好衞生习惯，难道我们要开一门必修科，教小朋友冲厕？」

最终陈瑞祺永援中学凭较佳表现，力压基督教崇真中学胜出今场比赛。陈元认为今次是很好的进步机会；邱梓琳则认为今场比赛除了挑战自我，亦是提升自己的机会，会多向其他地区学习。

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港大同学会书院 赢亚军对战

另一场赛事由两支亚军队伍，以「保育本土文化地标更有利于香港旅游产业转型」辩题对垒。正方的澳门圣罗撒女子中学中文部二辩陈子君指，单靠演唱会难以维持吸引力，「旅客都不是为了香港而来，他们睇甚么？睇Coldplay咋」。反方港大同学会书院二辩吴聿心则以半山景贤里等例子，强调文化地标往往承载力不足，而启德体育园落成9个月，已吸引700万人次。最终由港大同学会书院胜出，一辩洪朗铿指，今场比赛获益良多，认为能登上讲台已不简单，感谢支持他们的老师和师兄师姊。

记者高俊谦

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