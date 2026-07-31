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港澳中学辩论锦标赛︱澳门队凭评审分数险胜港队 相隔一届重夺锦标

教育新闻
更新时间：19:43 2026-07-31 HKT
发布时间：19:43 2026-07-31 HKT

为提升港澳学生辩论技巧，由《星岛日报》及澳门演辩学会主办的「第六届港澳中学辩论锦标赛」今日（31日）举行，四队来自港澳中学的辩论队，先后上演两节辩论赛，就本港旅游业转型和人工智能教育议题展开唇枪舌剑，最终澳门队凭评审评分险胜港队，相隔一届重夺总冠军。

激辩本港旅游业与AI教育

「第六届港澳中学辩论锦标赛」由《星岛日报》及澳门演辩学会主办、语文教育及研究常务委员会赞助，旨在促进港澳中学交流，将辩论精神延伸至香港以外地区。比赛以队际形式进行，由《星岛》全港校际辩论比赛及澳门校际辩论比赛冠、亚军，分别代表港澳进行两节比赛。

首节比赛由澳门圣罗撒女子中学中文部，与香港港大同学会书院对垒，辩题为「保育本土文化地标更有利于香港旅游产业转型」，双方就深度游路线还是盛事经济更适合香港旅游业转型各不相让。担任正方的圣罗撒女子中学中文部，以启德体育园的Coldplay演唱会为例，表示若没有举行演唱会就无法维持吸引力，因此转型应该更重质。担任反方的港大同学会则以油麻地警署、景贤里等景点反驳，指各个文化景点根本无法提供足够承载力，惟启德体育园带动周边商舖营业额上升30%，强调盛事经济才更有利转型。本场比赛最终由港大同学会胜出，圣罗撒女子中学中文部第二副辩陈子君则夺得最佳辩论员。

延伸阅读：星岛辩论︱基督教崇真隔年再夺总冠 港大同学会书院首次跻身总决赛获亚军

紧接的第二节比赛，由香港代表基督教祟真中学担任正方，与担任反方的澳门代表陈瑞祺永援中学，就「将人工智能教育纳入香港中小学必修课程利大于弊」争辩。崇真中学引用教育局《中小学数字教育蓝图》，提出将人工智能教育纳入各个科目，指有关倡议已形同是必修科，强调只要有系统地学习，才能建立正确的人工智能价值观。陈瑞祺永援中学则反驳教育局框架中从无提出必修，而人工智能迭代速度极快，现有模式已能达到有机融入学科的目的，因此毋须成为必修科。比赛由陈瑞祺永援中学胜出，最佳辩论员为崇真中学第一副辩谭卓彤。

由于港澳代表各胜一场，评审票数亦以5比5打和，要以评审总评分决胜负，最终澳门队以4676分，小胜获得4576分的港队，相隔一届后，再取得比赛锦标。

延伸阅读：星岛辩论︱亚军港大同学会书院：首踏伊馆台板「有圆梦的感觉」

担任评审的中文大学政务与政策科学学院副教授黄伟豪，赞扬各队水准非常高，甚至接近大专辩论水平。但他指，虽然同学论点齐备，但部分论点未有加以发挥，例如第二节比赛并无针对「中小学」辩论，寄语同学继续努力。另一评审、浸会大学新闻系系主任暨专业应用教授李文则赞赏港队为澳门队发言者调整米高峰非常有风度，又提醒辩论员不要集中阐述一至两个论点。

记者 高俊谦

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