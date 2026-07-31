吕大乐加盟方大任社科院教授　梁镜威出任副校长主理学术及质素保证

圣方济各大学公布，委任知名社会学者吕大乐为社会科学院教授，任命8月3日正式生效；同时聘任前学术及职业资历评审局首席评审事务主任梁镜威，出任副校长（学术及质素保证），校方形容两项任命，有助大学稳步推动学术发展。

吕大乐与方大校长张仁良曾共事长达十年。方大提供

吕大乐曾任教育大学任职副校长（研究与发展），与方大校长张仁良曾共事长达十年。吕大乐持有英国牛津大学哲学硕士及博士学位，先后出任香港大学及中文大学社会科学院副院长；研究范畴涵盖阶级、经济社会学、城市发展及香港社会议题，他长年参与公共事务，在2018年获特区政府委任为非官守太平绅士。方大指吕大乐的加盟将有助提升方大在社会科学及公共政策等领域的教研实力。

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梁镜威曾任评审局首席评审事务，今月15 日正式出任方大副校长（学术及质素保证）。方大提供

梁镜威曾任评审局首席评审事务，今月15 日正式出任方大副校长（学术及质素保证）。他具备多所专上院校高层管理经验，历任东华学院副校长（行政及发展）、树仁大学行政副校长、协理学术副校长（策略发展）以及艺术学院院长，未来将会领导方大的学术管治。

校长张仁良欢迎两名新成员履新，指两人均在院校管治及社会科学领域成就卓越，「他们的加盟将进一步为大学注入新动力，配合方大作为应用科学大学的长远发展。」

本报记者

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