肝病学专家黄炜燊 获中大委任为协理副校长（研究）

中文大学宣布，通过委任医学院内科及药物治疗学系教授黄炜燊，以兼任方式出任协理副校长（研究），任期两年，8月1日履新，接替卸任的黄俊文。黄炜燊教授将协助副校长（研究及外务）姜里文，主管研究事务处及各研究机构的运作、制定提升研究基础设施的发展计划、拓展全球及区域研究伙伴合作网络、并探索及统筹研究机遇与资源，提升中大的科研实力。

黄炜燊：感谢母校多年栽培

医学院内科及药物治疗学系教授黄炜燊 (中大提供)

黄炜燊对获委任感到荣幸，指中大在研究卓越及全球影响力方面享负盛名，具独特优势助力香港发展成为全球创新科技枢纽。他期待与副校长姜里文及其他同事紧密合作，巩固中大的科研生态圈，推动创新与协作研究，并透过具影响力的科研发现和成果转化，为应对全球挑战作出贡献。作为中大校友及教授，黄炜燊衷心感谢母校多年栽培，令他得以成为临床医生、科研人员和教育工作者。

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黄炜燊现为中大莫庆尧医学教授、医学院助理院长（发展）及肠胃及肝脏科主任，他在1999年取得内外全科医学士（MBChB）学位，其后于2008年获颁医学博士（MD）学位。他于2007年加入中大，历任不同教授职级，于2019年晋升为教授。他是享誉国际的肝脏病学临床科学家，研究范畴包括脂肪性肝病、慢性乙型肝炎、肝纤维化及门脉高压，尤其致力开发非入侵性检测方法，以应用于疾病筛查、诊断及预后评估。

在研究、教学及学术领导方面，黄炜燊曾参与多项主题研究及大型研究资助项目，担任研究人员及评审成员，并与消化疾病研究全国重点实验室（中大）合作，亦曾参与国际专业学会临床实务指引的制定工作。他迄今已发表逾700篇同行评审论文及12个书籍章节。他曾获颁多项殊荣，包括香港内科医学院杰出研究论文奖、亚太消化疾病周杰出青年领袖讲座奖、中大模范教学奖，以及香港特别行政区政府食物及衞生局卓越研究奖。

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