DSE︱2027年文凭试考试费上调4% 内地考场大增逾2倍至8000元

DSE︱考评局今日(31日)公布2027年DSE的考试费及附加费。本地学校考生和持有香港永久性居民身份证的自修生，所需缴交的考试费及报名费（只适用于自修生），较2026年DSE上调约4%，加幅与往年相若。以学校考生为例，语文科及其他科目费用，每科分别上调港币 31 元和 21 元，至808元及540元，以报考六科，即两个语文及四个其他科目计算，总考试费为港币 3776元；内地考场的考试费则为8000元，较去年大幅增加5500元。

DSE︱非永久居民报考语文科 每科收2058元

至于非香港永久居民报考语文科目，每科收2058元，其他科目收1790元，以报考六科，即两个语文及四个其他科目计算，非香港永久居民的考生须付11276元。另外，如须提交特殊报考申请，并提供申请资料及相关证明文件以供审核须缴交新设的特殊报考申请费，每宗申请费为港币2500元。

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考评局强调，持有香港永久性居民身份证的考生所应缴的考试费，在调整后仍未有反映文凭试的全部实际成本，考评局仍需为这些考生作出补贴。对于未持有香港永久性居民身份证的考生，考评局会设另一套科目费，并按不同幅度调整，以更全面反映举办文凭试的整体实际成本。基于公平性考虑，按考生居民身分制定的两套科目费安排，会由2026年文凭试只适用于自修生，扩展至同时适用于自修生及学校考生。经济上有需要的学校考生，如获在职家庭及学生资助事务处的考试费减免或属于正接受综合社会保障援助的家庭，会以永久居民考生的较低科目费计算考试费。

另外，考评局2024年起试行在大湾区城市设立内地试场，试行计划今年完成。考评局指，由考评局恒常提供补助的模式不可持续，之后内地考场的运作须尽量达致收支平衡。为了更全面反映实际营运成本，考评局将调整2027年文凭试的报名费（内地考场），以支持内地考场持续运作。有关报名费只适用于选择在内地考场应考的合资格港澳籍考生。

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