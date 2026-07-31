中学生设计AI宠物颈圈掀抄袭争议 主办单位：获奖团队符合比赛规则

中学生参赛的创科作品，再度在网上掀起疑似抄袭的讨论。日前在一个创业比赛夺「最佳创意理念奖」，由宣道会陈瑞芝纪念中学学生设计，声称是「全球首个整合生理与心理健康监测」的智能宠物颈圈被指抄袭，类似产品在网购平台有售。获奖学生指产品概念早于去年底构思，参赛时类似产品尚未面世，否认抄袭，但尊重网民评论；主办单位则指团队符合比赛规则，凭具创意的商业构思及营运模式、计划周详而获奖。

陈瑞芝纪念中学学生团队获奖作品「Neckmate」，主打AI智能监测功能，可实时记录宠物生理数据、观察宠物行为状态，相关报道曝光后即掀起争议。有网民指市场有功能高度雷同的产品，其中名为「PurrPurr」的智能颈圈，在内地网购平台淘宝有售，同样通过收集宠物叫声数据、设宠物健康监测功能，与学生作品「外形功能好似一模一样」。有网上帖文更直言学生「撞晒桥」，指美国有初创企业研发的智能颈圈「Traini」同样有收集叫声、动作、表情、心率、体温等讯号，亦利用AI判断狗只情绪表现，甚至转换为主人可以理解的文字。

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学生：早于去年底构思概念

对于网上质疑，团队成员中四生李正睿向本报指，留意到网上讨论，形容部分较为「直接」，他表明尊重各界意见，「他们都非常细心，看到好多类同的设计」。他坦言理解去年「药倍安心」事件后，外界关注学生作品的原创性，「都明白为何网民会觉得我们『搭鸡棚』」。他强调团队无参考及抄袭市面产品。



李正睿坚称，产品概念早于去年12月初完成构思，而初赛在3月初截止，反观「PurrPurr」与「Traini」均于今年5月对外发布。他指团队理解科研概念有时或有重叠，在初创亦相当常见，但时间上「我们可能早少少」。他指获奖的智能颈圈仅属概念作品，加上团队成员须兼顾学业，短期内无商业化「落地」计划。



主办「敢闯。敢创」创业比赛的青年企业家发展局回应指，获奖队伍的宠物智能颈圈「Neckmate」，经过初赛及决赛两轮评审，期间须进行项目展示及问答环节。评审团认为方案充分考虑市场需求，商业构思及营运模式具创意，同时展现良好团队精神，整体计划周详，符合比赛规则，最终成功获奖。青企局续称，一直设有完善的比赛流程、评审准则及相关程序，每年根据参赛者及评审意见，检视及优化赛事形式与内容。

本报记者

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