培道小学校长︰《私校名册》对家长有参考价值

为促进私校营运自律，属自愿性质的《私立学校名册》日前出炉。已加入《名册》的香港培道小学校长陈敏仪指，当局提出建立《名册》初期，不少私校不太清楚相关要求，但当局持续沟通下渐解开疑惑，最终赶及申请。她相信《名册》对家长有一定的参考价值，但具体影响仍需要时间观察，重点是要先做好自己。

当局乐意沟通解开疑惑

陈敏仪在专访坦言，学校最初对于是否加入《名册》也有很多考虑，「因为单看文字未必能完全理解当局的要求，或日后如何运作」，她曾与其他私校校长了解如何理解当局规定，并再与当局确定正确与否。

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她举例称，当局要求学校「增加对持份者的透明度」成为私校焦点之一，「现在我们都已经是很透明了，要再『透明』时到底是有何要求？」她形容当局乐意沟通，校方将资讯汇报校董会，经商议后，赶及在截止前递表，「花最多时间是了解局方的期望和要求为何」。

目前全港共17间申请学校未获列入名册，另有49校暂未申请，陈敏仪估计相关学校仍须待校董会决定。对于《名册》作用，陈敏仪认为对家长有一定参考价值，但仍需时审视能否吸引更多家长报读。面对学龄人口下降，她承认学界难免忧虑，但认为重点就是做好学校的本分，为学生提供全面发展的空间，「如果是以教学质素作指标，学校就会有客观的指标，审视有甚么可以再提升」。

教育局回复查询称，共108间私校申请加入名册，包括40间国际学校、49间私立小学、18间私立中学，以及一间正注册的拟办学校，合共91校获纳入《名册》，而未列入《名册》的学校情况各有不同。至于17间未获列名册的学校类型，当局未有正面回应，指《名册》采取持续运作，适时更新，会与尚未加入《名册》的学校保持沟通，配合日后的表列安排。

记者 欧文瀚

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