岭大合研AI考古系统 鉴定5000年古代种子

可辨识横跨5000年古代种子的人工智能系统面世。岭南大学联同山东大学合作研发，全球首个专为中国古代植物种子打造的AI考古系统，能模拟考古专家进行种子鉴定，识别大麦、小麦等多种古代农作物，分类准确度高达9成。系统率先于山东大学文化遗产研究植物考古实验室试用，研究人员只需上传种子影像，或接驳数码显微镜，便能迅速获得辨识结果，有效减轻科研人员的工作负荷。

「人工智能（AI）考古系统」能模仿考古植物学专家辨识种子，分类准绳度高达九成。岭大提供

古代植物种子具有高辨识难度，即使属于同一种类，种子的大小及外观仍存在相当大的差异。图为粟（小米）种子。岭大提供

传统植物考古种子鉴定门槛高、效率低，考古界培养一名专业的种子鉴定专家需耗时数年。研究人员过往须通过显微镜逐粒观察种子特征，耗费大量人力时间。岭大与山东大学团队依托专业数据库训练人工智能模型，研发专用于古代植物种子辨识的「AI考古系统」（APSNet）。系统不仅能够快速输出辨识结果，整体分类准确率高达90.2%，还可自动储存相关数据记录，搭建可共享的标准化作业流程。

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分类准确率高达9成

系统深度融入资深考古人员的鉴定经验，高度还原专家鉴定逻辑。系统会先依据种子大小、外形完成初步分类，再细致比对胚芽位置，解决外观相似种子难以区分的难题。团队亦搜罗中国最具代表性的17类古代植物种子影像，涵盖约公元前5400年至公元220年、横跨5000多年历史，包括大麦、小麦及桃核等，近9000张图片，以建立古代植物种子数据库。



岭大协理副校长（策略型研究）邝得互指，目前全球古代植物种子的AI研究有限，且欠缺公开权威的标准数据库。今次研发的系统可作为专家辅助工具，以完成初步分类，最终鉴定仍由专家把关，有效释放科研人力和时间，以专注深入考古植物学分析，提升研究效率。山东大学控制科学与工程学院教授丛润民亦指，传统种子分类高度依赖专家人工肉眼判断，而系统有助解读远古人类饮食文化与农业发展史。

本报记者

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