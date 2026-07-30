八大毕业生24/25学年就业减 学士生平均年薪增长7000元达33.6万

大学教育资助委员会近日公布2024/25年度八大毕业生就业情况，结果显示本年度回应统计调查的毕业生人数虽较去年增加，但八大全日制学士学位毕业生的全职就业学生比例，较前一年度下跌3.1个百分点，整体毕业生的全职就业率亦跌2.6个百分点，选择升学的毕业生则分别增加1.8个百分点及1.1个百分点。另外，学士学位毕业生平均年薪从前一年的32.9万升至33.6万元，最吃香的仍是医科、牙科和护理科，平均达55.4万元，平均年薪最低的是文科和人文科学科毕业生，仅27.9万元，社会科学科毕业生的年薪跌幅则为各科最大。

整体毕业生全职就业比例挫2.6百分点

2024/25学年共有26132名大专全日制课程毕业生，较2023/24学年增加734人，回应统计调查者亦从22043人增加至22343人。不过教资会调查显示，2024/25学年的毕业生截至去年12月底为止，仅有14992人全职就业，占整体约67.1%，较2023/24年度的15355人、占整体69.7%为少：而于2024/25年度选择升学者，从前一年度的3618人增加至3915人。

期内，共有18777名学士学位课程毕业生回应教资会查询，较前一年度的18440人为多，惟成功全职就业人数从2023/24学年的13047人减至12721人，占比从70.8%减至67.7%。选择升学的学士学位毕业生，从2023/24学年的3098人增至3494人，比例从16.8%升至18.6%；期内失业率则从2023/24学年的2.4%降至2.2%，但就业不足率从4.2%升至6.1%。

学士学位课程毕业生就业情况

2023/24学年* 2024/25学年* 回应调查毕业生人数 18440 18777 全职就业 13047 12721 升学 3098 3494 失业 335 305 就业不足 589 849 其他# 1371 1408

*分别截至2024年及2025年12月31日，下同

#包括未有求职的毕业生、已移民的本地毕业生 、以及返回原居地升学或就业的非本地毕业生

如以大学划分，2024/25年度浸会大学的学士学位毕业生全职就业率为八大当中最高，1930名回应调查的毕业生中有1459人全职就业，达75.6%，其次是教育大学的73.9%及中文大学的68.8%。香港大学3179名毕业生当中有884人选择升学，比率达27.8%为八大之首，其次是科技大学的25.2%和中大的18.9%。

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2024/25学年全日制学士学位课程毕业生的平均年薪，从前一年的32.9万升至33.6万元，当中港大毕业生仍为全港平均年薪最高，达到40万元，但较2023/24学年微跌1万元。其余7间大学的毕业生年薪均录得增长，当中中大更从38.1万元急升至39.9万元，大幅收窄与港大毕业生的年薪距离。

八大学士学位毕业生平均年薪

2023/24学年 2024/25学年 港大 40.1万 40万 中大 38.1万 39.9万 教大 34.8万 35.3万 科大 33万 33.3万 理大 30.6万 31.3万 城大 27.3万 27.5万 浸大 26.9万 27.4万 岭大 24.3万 24.8万 总计 32.9万 33.6万

如按科目划分，医科、牙科和护理科学士学位毕业生的年薪仍是各科目之首，达55.4万元，亦较前一年度增长1.4万元。理学、商科和管理科、文科和人文科学科，以及教育科的毕业生年薪均录得增长，工程科和科技科毕业生年薪则微跌1000元，至28.7万元，社会科学科毕业生年薪更从30万元跌至29.4万元。

学士学位课程毕业生平均年薪（按科目划分）

2023/24学年 2024/25学年 医科、牙科和护理科 54万 55.4万 教育科 36.2万 36.3万 理学科 29.2万 29.9万 社会科学科 30万 29.4万 商科和管理科 29.1万 29.2万 工程科和科技科 28.8万 28.7万 文科和人文科学科 26.9万 27.9万

本报记者

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