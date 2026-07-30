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罗淑佩率多名官员访浸大 了解院校创意艺术与体育发展

教育新闻
更新时间：20:23 2026-07-30 HKT
发布时间：20:23 2026-07-30 HKT

文化体育及旅游局局长罗淑佩在多名官员陪同下，前日到访浸会大学，并参观了赛马会创意校园、浸大视觉化研究中心和今年4月开幕的「运动科学与医学研究中心」等设施，浸大校长衞炳江亦分享了大学在教学、研究、知识转移及科技转化方面的最新布局。

浸大高层沿途讲解最新发展

一行人参观浸大「赛马会创意校园」内不同设施。浸大提供
一行人参观浸大「赛马会创意校园」内不同设施。浸大提供
赛马会白盒实验空间亦是一行人参观目的地之一。
赛马会白盒实验空间亦是一行人参观目的地之一。
罗淑佩在浸大视觉化研究中心体验全球首个「360度沉浸式互动立体影院」。
罗淑佩在浸大视觉化研究中心体验全球首个「360度沉浸式互动立体影院」。

罗淑佩在文化体育及旅游局副秘书长王明慧和局长政治助理招文亮、文创产业助理专员叶敏仪、首席助理秘书长（体育及康乐）庄敏婷等人陪同下，与浸大高层会面，期间衞炳江先介绍浸大在教学、研究、知识转移及科技转化方面的最新布局，包括大学于创意艺术、艺术科技及运动科学范畴的创新成果。

延伸阅读︰浸大「eMBody—流光起舞」装置 观众与虚拟舞者互动

一行人之后到访浸大推动创意教育与研究的基地「赛马会创意校园」，期间参观赛马会白盒实验空间以及Studio 5等设施，协理副校长（跨学科研究）兼创意艺术学院院长潘明伦在过程中讲解各项设施在艺术、电影与创意产业的教研功能与应用场景，又分享大学如何与业界合作，促进跨学科发展，培育未来创意艺术人才，并为艺术专业的发展带来创新突破。

众人紧接前往浸大视觉化研究中心，体验全球首个「360 度沉浸式互动立体影院」，该设施属「未来影院系统：下一代艺术科技」项目的成果之一，由创新科技署辖下的「创新及科技支援计划」资助，自2022年启动至今已被应用于多个艺术项目。

延伸阅读︰浸大与华润隆地合作 学生公寓提供205宿位

队伍又移师参观于今年4月开幕的「运动科学与医学研究中心」，该中心为全球31间获国际运动医学联会认可的「运动医学合作中心」之一，配备先进实验室及设施，旨在成为推动运动科学、运动医学及体育产业革新发展的旗舰，并致力将研究成果惠及精英运动及公共健康领域，罗淑佩一行同时听取浸大在运动科学与运动医学的技术突破与研究成果。

浸大强调，一直致力推动创意艺术、艺术科技及运动科学等领域的发展，未来将继续积极配合港府相关政策及工作，发挥大学在人才培训、研究创新，以及知识转移方面的优势，为香港艺术文化及体育事业发展作出贡献。

本报记者

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