私校营运乱象频生 私校名册申报保质素

近年本港私校营运乱象频生，涉及无力偿还家长债券、双重学籍、借壳办学等，促使当局连番整顿，今年初推出《私立学校实务守则》，更订立《私立学校名册》，要求参与《名册》的私校须遵守相关法例及规定、具备良好的学校管治，并保障主要持份者的福祉与权益。

管治财务等须达一定水平

教育局在今年初提出《私立学校名册》。资料图片

当局在4月邀请学校加入「私校名册」，表列学校除严格遵守相关法规，亦在学校管治、建立稳健财务运作架构、保障主要持份者权益，以及增加学校营运的透明度等方面，达到一定水平。当局在申请表格要求学校须作出多项申报，包括至少获注册及营运两个学年、过去两年有否收到当局或其他政府部门发出的劝喻或警告信、有否拖欠租金、教职员薪金与强积金。在财政方面，学校亦须申报过去两个财政年度的财务状况，期内有否出现负净值（即负债总额大于资产总值）等。学校须承诺各项关键营运资料变动，须在30天内书面通知当局。

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近年私校乱象丛生，去年九龙塘的一诺中学卷入与内地机构「借壳办学」风波，学生涉持「港深双重学籍」，另涉未经当局批准收取建设费，当局最终以学校管理及财政状况「不令人满意」为由，拒绝该校注册，该校其后迁校改名以重新申请注册，仍遭当局拒绝，校长祁文迪涉嫌串谋欺诈被捕。多间私校先后财困，在2021年「爆煲」的香港凯莉山学校负债高达3亿元，家长以近200万元购买债券沦为废纸；汉鼎书院前年就爆出陷入财困及拖欠家长债券，最终在「白武士」相助下还清债务。

本报教育组

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