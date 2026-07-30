私校名册出炉 58%学校表列 加拿大国际学校NAIS等未纳入

针对个别私校乱象丛生，以促进自律， 属自愿性质的《私立学校名册》昨正式出炉，共91间国际学校与私立中小学参与， 整体参与率仅58%，私立中学更是「重灾区」，仅3成学校表列，多间知名国际学校及私校均未参与。有未参与私校管理层直言《名册》缺乏实际作用，校方抱持观望；亦有私校认同《名册》有助提升内部管理和教学质素。教育局强调，对未列入名册学校的日常监管并无改变。

表列学校共91间

香港加拿大国际学校 (网上图片)

当局昨《私立学校名册》表列学校共91间（见表），其中国际学校有40间学校上榜，约占全港国际学校76.9%，包括哈罗香港国际学校、澳洲国际学校、英基学校协会属校等。惟多间具规模的国际学校未参与，包括香港加拿大国际学校、蒙特梭利国际学校、Nord Anglia International School Hong Kong等。

其他私校方面，41间私小列入《名册》，参与率约57%，包括培正小学、九龙塘宣道小学等； 私中则仅10间参与，包括智新书院、保良局蔡继有学校，参与率仅3成。包括拔萃女小学、香港紫荆书院、汉鼎书院，以及德萃教育机构属校， 均未参与名单。本报昨向未参与的国际学校及私校查询，惟截稿前未获回复。

加入《私立学校名册》情况

学校类型 表列学校数目（全港总数） 比例 国际学校 40间（52间） 76.9% 私立小学* 41间（72间） 56.9% 私立中学* 10间（33间） 30.3% 总数 91间（157间） 58.0% *已扣除以私校注册的国际学校

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教育局强调日常监管没改变

教育局副秘书长李碧茜在网上撰文，期望日后有更多学校参与《私立学校名册》。资料图片

有未列入《名册》学校的管理层向本报坦言， 不认为《名册》有实际作用，「参加《名册》对学校没有增值可言，私校本身是合法营运，如违规的话就不应该获得注册。」他坦言对《名册》取态观望并非无道理，尤其加入《名册》须在管治与财政等满足要求与作出承诺，校方未必完全接受，认为多间备受家长欢迎的国际学校及私校不参与，绝不意外，学校亦非参加不可。

至于参与《名册》的香港培道小学，校监林家泰认为有助学校建立更完善的质素保证机制， 「我们视为全面的『健康检查』，检视并提升学校的内部管理和教学质素。」他续指家长重视学校的透明度与问责性，名册由当局把关，提供了具公信力、客观的参考指标，形容对家长是「强心针」。他不评论未参与私校的情况，认为业界会从专业自主的角度考量。

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教育局副秘书长李碧茜昨日在网上撰文，指未列入《名册》学校情况各不相同，有学校需要更多时间达到加入要求，期望日后有更多学校参与；强调所有私校不论是否《名册》表列，均须按《教育条例》和《教育规例》等合规营办，当局对未列入名册学校的日常监管并无改变。她亦指，当局会持续监察和覆检，学校的关键营运资料出现重大变动，包括财务、迁校或结构重组规划，须提交书面申报。若表列学校经发现违反《守则》或其他指引，当局会视乎严重性，决定将该校从「私校名册」中剔除。

立法会教育界议员邓飞相信，部分未参与学校正改善或准备相关文件，「我觉得不是学校不想列入，可能之后就会列入」，学校如坚持不加入《名册》需自行考虑影响。他亦指现时《名册》已有逾90间学校，对家长已有参考价值。

本报教育组

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