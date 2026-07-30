中大研AI骨科植入物 集促愈合抗菌于一身

面对全球人口老化，骨质疏松、骨折及骨坏死是高龄人士常见的健康问题，未及时治疗更会严重影响生活质素。传统金属植入物仅能简单固定骨骼，无法促进骨组织再生，且存在感染风险，令术后康复充满变数。中文大学医学院助理院长（内地事务）秦岭（见图）牵头的研究团队，成功打造集促愈合、抗菌于一身的植入物，以解决高龄骨折人士的痛楚，该研究获研究资助局拨款逾4942万元资助。

比传统金属物，镁具备抗感染特性，几乎杜绝术后感染风险。研资局提供

镁能在体内逐渐降解，并释放促进骨细胞生长的离子，秦岭指可以「让骨头长得更快更好」。相比传统金属物，镁具备抗感染特性，几乎杜绝术后感染风险。团队更将开发融合AI技术的骨科植入物，通过拟合愈合曲线与患者个人数据，即时监测骨愈合进程，让医生能及时进行临床干预，避免延误治疗。



虽然镁植入物的制造成本，较传统植入物高出约15%，但秦岭强调，患者整体医疗开支反而会减半，「主要是不用因感染而需再付费用」。研究将进入临床转化阶段，期望获多方认证并广泛应用。

记者 佘丹薇

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