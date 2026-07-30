研资局批12项目 总拨款额4.78亿 城大研AI应急协调平台应对大型灾难

研究资助局公布2026/27年度「卓越学科领域计划」及「主题研究计划」的拨款结果，共12个项目获资助，创历年新高，总拨款额约4.78亿元。获批计划中，7个牵涉人工智能（AI）运用，其中城市大学计算学院院长汪建平的团队，运用AI技术建立跨部门协调平台，在大型灾难等紧急状况，向决策者提供实时分析与建议方案，并同时向应急部门发放指示，提升应对灾害效率。

串行变并行 加快反应时间

唐伟章称，暂时无意将AI范畴列作独立分项。 叶伟豪摄

团队延发的平台可结合事件时间线、现场资讯及AI建议行动，为高压情境下的风险核实和资源部署提供辅助。研资局提供

由汪建平领导的项目「突触之城：人工智能驱动之城市紧急应变与救援」，获「主题研究计划」拨款5569万元。她指近年全球多地紧急事件频生，应对大型灾害需要整合分散于不同机构的有用资料，但受限于私隐与保安，一般难以集中处理原始数据，令关键资讯未能及时送达决策者手上，「我们要做的就是如何打破『数据孤岛』，达到有效协同」。

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团队建立跨部门应急协调平台「SynapseCity」，每个获授权的机构均配备专属的「AI智能体」，在保障私隐的前提下，读取该机构内部的资料。各个AI智能体在后台互相交换「评估结果」和「预警资讯」，系统将从所收集的情报，为指挥人员快速整合成可执行、可解释且能挽救生命的应变与复原方案。

她举例称，本港行车隧道职员如在闭路电视看到发生事故就会报警，但消防员到场前不知道实地情况，发现情况严重时就要通知运输署封路，「一个接一个动作就比较慢」，系统则同时发送资讯至不同部门，告知最新情况及所需救援设备等，「当动作从串行变成并行，反应时间就能加快」。

今年度4个「卓越学科领域计划」项目共获1.58亿元资助，按年增加一成；8个「主题研究计划」项目共获3.2亿元资助，数额与去年相若。两个计划接获的初步研究书，分别按年增加15%和17%，研资局主席唐伟章指，反映本地大学和学者研究工作活跃，获资助项目则充分显示研资局积极对接国家发展策略，支持大学通过跨学科和跨领域，深度融入全球创新体系。

逾3成申请项目涉AI应用

研资局本年度资助项目当中，有4个属于「卓越学科领域计划」项目，共获1.58亿元资助，按年增加一成；8个「主题研究计划」项目则共获3.2亿元资助，数额与去年相若。本年度就两个计划接获的初步研究书数目，分别按年增加15%和17%，唐伟章指这反映本地大学和学者研究工作十分活跃，是次获资助项目则充分显示研资局积极对接国家发展策略，支持大学通过跨学科和跨领域，深度融入全球创新体系。

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今年共接获141份申请，当中超过三分一涉及AI应用，唐伟章认为结果显示精准捕捉及回应全球科技发展趋势，但暂时无意将AI范畴列作独立分项。另外，来届「主题研究计划」将新增「低空、航天、太空科技」项目，配合国家及香港推动低空经济和航天科技发展。

记者欧文瀚 佘丹薇

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