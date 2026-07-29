八大暂共录取35残疾及特教生 理大独占17位

大学联招结果将于下月5日公布，多间大学已率先取录残疾和特殊教育需要（SEN）学生。本报向各院校查询相关取录数字，目前八大共已取录最少35名相关学生，当中理工大学取录了17人，分布于最少8个课程，暂为各校最多，其次是取录了10名相关学生的浸会大学，分别报读3个课程。

浸大录取10人第二多 城大揽5生

在已回复查询的院校当中，理大表示本学年透过「大学联招办法」的特别考虑渠道，向17位文凭试考生发出取录通知，获取录学生就读课程涵盖管理及市场学、数据科学及人工智能、空间数据科学及智慧城市、机械工程学、眼科视光学、言语治疗、食品科学及营养学，以及时装等。

香港大学表示，已于本学年透过联招向3名残疾申请人发出录取通知，形容他们学术成绩优秀，将分别入读理学士及科研专才启导课程。浸大称在联招「残疾申请人特别考虑」阶段，向10名学生发出取录通知，各人分别报读工商管理学士、传理学学士（新闻与数码媒体／公关及广告）及理学士课程。

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城大则经大学联招办法，向5名有特殊教育需要的申请人发出录取通知，各人分别获商学院、计算学院及创意媒体学院录取。岭大未有公布实际数字，但表明向残障学生发出的录取通知人数有所增加，就读「工商管理（荣誉）学士 – 管理与分析」等学科。

其他院校方面，中文大学表示今年暂未透过相关计划录取残疾学生，有关学生的申请均会于联招正式遴选程序中获一并考虑，最终取录结果须待正式遴选结果公布后确定，强调获取录并入学的学生，可向中大学生事务处申请特殊教育需要支援服务。科技大学回复称，目前未有录取相关学生，最终取录结果将于下月5日与「大学联招办法」正式遴选结果同时公布。教育大学暂未回复查询。

本报记者

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