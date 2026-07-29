教育局上载私立学校名册 91校榜上有名 涵开设课程、核准学费等

去年相继有内地教育机构被指在港「借壳办学」后，教育局宣布制订「私立学校名册」，鼓励合规私校加入名单。教育局今在网页上载名册，一共有91间学校榜上有名，涵盖地区、学校注册地址、注册年份、开设课程及年级、教学语言、2025/26学年核准全年学费范围、是否收取其他作为学校长远发展的费用等资料。

分设国际学校、私立中小学三份名单

教育局在今日上载私立学校名册。资料图片

「私立学校名册」分为国际学校、私立小学和中学共三份名单。国际学校名单有40间学校，包括哈罗香港国际学校、香港澳洲国际学校、苏浙小学校及苏浙公学等。私立小学有41间，九龙塘宣道小学、安基司学校、香港培正小学等均在名单之上。私立中学有10间在名单之上，包括智新书院、启新书院、耀中国际学校（中学）等。

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教育局副秘书长李碧茜在网上专栏撰文，形容今日公布列入「私校名册」的91所私校，是业界向社会展示迈向优质的重要一步，期望日后有更多学校参与，确立私立学校业界的质素，而未列入「名册」的学校情况各有不同，包括有学校管理层需要更多时间，以令学校达到加入名册的要求。她强调所有私校不论是否「私校名册」的表列学校，均须按《教育条例》和《教育规例》等合规营办，当局对未列入名册学校的日常监管并无改变。

李碧茜强调，教育局会持续监察和覆检，表列学校若有关键营运资料出现重大变动，比如财务、校舍搬迁或结构重组规划，须向当局提交书面申报，以确保名册资讯的时效和准确性；若表列学校经发现违反《守则》或其他适用的指引，当局会视乎其严重性，决定应否将该校从「私校名册」中剔除。

当局在名册备注解释，「私立学校名册」旨在向家长提供已申请加入名册、并于进行评核时符合教育局所订要求的私立学校的主要资料，而加入名册属自愿性质，所有开设正规课程的私立中小学（包括国际学校）均须遵守教育局发出的《私立学校实务守则》。

当局称，学校资料主要基于个别学校提供的资料，并非详尽无遗，家长可参考名册及其他渠道，以便为子女作出知情和审慎的选校决定，家长有需要可直接联络有关学校。刊载的学校资料反映截至2026年7月1日的状况，将按需要适时更新，提醒家长应直接向个别学校查询有关学费及课程内容等的最新资讯。

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当局又强调，私立学校营运受市场需求、当前经济环境及其他外在因素影响，名册仅供参考之用，并不构成政府对任何私立学校的商业可行性或持续营运的保证，对于因使用名册内任何资料而引致的任何损失或损害，概不承担任何责任。

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