教大学者：学生用AI诉心事 潜在风险难察 倡开展全港大型研究助制订政策

生成式人工智能（GenAI）逐步全面走进校园，重塑教学模式外，亦衍生心理隐忧。教育大学心理学系助理教授黄定一接受专访指，许多青少年习惯将GenAI视为倾诉对象，惟偏向投其所好的回应，导致学生认知扭曲、社交能力退化，更加重学生心理辅导压力。他期望日后开展全港大型研究，找出各类未被发现的隐藏风险个案，协助当局和学校制订政策。

输出内容具「谄媚」特征

美国有研究发现，13至17岁青少年群体中，逾7成会与GenAI倾诉，逾半人更定期使用；黄定一指本港数据与美国相若。他解释，GenAI存在顺应使用者观点，输出内容具「谄媚」（Sycophancy）特征，「你只会听到你想听到的说话，将过往有困扰的事情告诉AI，AI就回答他，自然就会形成一个奖励的机制」。

这个机制使得学生把AI视作心灵依靠，黄定一指加拿大有真实个案，青年向AI透露自杀念头，平台却未及时介入、转介专业心理支援，最终酿成悲剧，涉事科企其后遭投诉。他坦言，现时AI产品虽设有敏感内容筛查机制，但面对情绪困扰、人际矛盾等没有标准答案的议题，系统仍存有诸多监控漏洞；加上学生大多私下使用AI倾诉心事，教师及家长不易察觉，潜在心理风险便难以识别。



他补充，青少年心理健康问题并非单纯由AI造成，而是多项因素互相影响，「不会知道哪个才是因果」，例如过度使用电子产品、通宵打机、缺乏运动等，单单睡眠不足已足以损害精神状态。黄定一称有指AI影响学生心理健康，他认为绝不夸张，部分人甚至将AI视作伴侣，觉得只有AI理解自己而疏离身边人，日后遇上困难时，「都不知道应该找谁帮你」。

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须关注教师心理健康

黄定一坦言，现时欠缺系统性研究，了解学生滥用GenAI的隐藏个案，相关数据由不同机构零散收集，参考价值有限。他期望可以推展一项全港大型调查，通过随机抽样多间中小学，全面掌握学生使用生成式AI及社交媒体的真实情况，借此取得更完整、具系统性的数据证据，同时找出各类未被发现的隐藏风险个案，以便当局及学校可借此制订政策。



数码浪潮席卷校园，教师的心理健康同样值得关注。黄定一指，AI大幅提升工作生产效率后，外界对教师的工作量期望随之提高，无形间加重负担。对于教师应否利用AI工具察觉并疏解情绪压力，他笑言是「矛盾位」，建议教师可指令AI给予一些调整的建议，而非过度倚赖，「如果跟别人说自行调整压力，是很难做到的」。

记者 佘丹薇

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