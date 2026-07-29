Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教大学者：学生用AI诉心事 潜在风险难察 倡开展全港大型研究助制订政策

教育新闻
更新时间：07:00 2026-07-29 HKT
发布时间：07:00 2026-07-29 HKT

生成式人工智能（GenAI）逐步全面走进校园，重塑教学模式外，亦衍生心理隐忧。教育大学心理学系助理教授黄定一接受专访指，许多青少年习惯将GenAI视为倾诉对象，惟偏向投其所好的回应，导致学生认知扭曲、社交能力退化，更加重学生心理辅导压力。他期望日后开展全港大型研究，找出各类未被发现的隐藏风险个案，协助当局和学校制订政策。

输出内容具「谄媚」特征

美国有研究发现，13至17岁青少年群体中，逾7成会与GenAI倾诉，逾半人更定期使用；黄定一指本港数据与美国相若。他解释，GenAI存在顺应使用者观点，输出内容具「谄媚」（Sycophancy）特征，「你只会听到你想听到的说话，将过往有困扰的事情告诉AI，AI就回答他，自然就会形成一个奖励的机制」。

这个机制使得学生把AI视作心灵依靠，黄定一指加拿大有真实个案，青年向AI透露自杀念头，平台却未及时介入、转介专业心理支援，最终酿成悲剧，涉事科企其后遭投诉。他坦言，现时AI产品虽设有敏感内容筛查机制，但面对情绪困扰、人际矛盾等没有标准答案的议题，系统仍存有诸多监控漏洞；加上学生大多私下使用AI倾诉心事，教师及家长不易察觉，潜在心理风险便难以识别。
　　
他补充，青少年心理健康问题并非单纯由AI造成，而是多项因素互相影响，「不会知道哪个才是因果」，例如过度使用电子产品、通宵打机、缺乏运动等，单单睡眠不足已足以损害精神状态。黄定一称有指AI影响学生心理健康，他认为绝不夸张，部分人甚至将AI视作伴侣，觉得只有AI理解自己而疏离身边人，日后遇上困难时，「都不知道应该找谁帮你」。

延伸阅读：英国拟禁16岁以下用社交媒体 最快明年春季实施

须关注教师心理健康

黄定一坦言，现时欠缺系统性研究，了解学生滥用GenAI的隐藏个案，相关数据由不同机构零散收集，参考价值有限。他期望可以推展一项全港大型调查，通过随机抽样多间中小学，全面掌握学生使用生成式AI及社交媒体的真实情况，借此取得更完整、具系统性的数据证据，同时找出各类未被发现的隐藏风险个案，以便当局及学校可借此制订政策。
　　
数码浪潮席卷校园，教师的心理健康同样值得关注。黄定一指，AI大幅提升工作生产效率后，外界对教师的工作量期望随之提高，无形间加重负担。对于教师应否利用AI工具察觉并疏解情绪压力，他笑言是「矛盾位」，建议教师可指令AI给予一些调整的建议，而非过度倚赖，「如果跟别人说自行调整压力，是很难做到的」。

记者 佘丹薇

延伸阅读：加国妇入禀美国法院告OpenAI 指ChatGPT误导并鼓励女儿自杀

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

最Hit
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
影视圈
12小时前
熊本嘉岛町Aeon Mall有大规模倒塌情况。路透社
01:17
熊本7.1级地震︱嘉岛町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市地壳现84厘米变形︱有片
即时国际
10小时前
何伯病逝｜社署称社工正联络家属 按需要提供适切协助
何伯病逝｜社署称社工正联络家属 按需要提供适切协助
突发
12小时前
六合彩︱头奖一注独中得1800万 搅珠结果出炉即刻入嚟对冧巴！
社会
10小时前
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
影视圈
15小时前
01:56
何伯病逝︱陆大状曾出手助何伯 叹悲剧收场令人唏嘘 450万遗产点分配？
社会
17小时前
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
社会
15小时前
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
商业创科
2026-07-28 06:00 HKT
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
影视圈
16小时前
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
01:56
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
影视圈
18小时前