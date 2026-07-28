演艺学院黄竹坑推校外宿舍 提供逾300个宿位

政府大力推动「留学香港」，学生住宿需求殷切。香港演艺学院与启程居合作，由26/2027学年起推出校外学生宿舍「启程居·黄竹坑」，预留逾300个宿位供演艺学生入住。校方形容合作将为学生提供由专业团队管理的住宿环境、完善的共享设施及充满活力的学生社群。副校长（行政）李仲华指，优质的住宿配套是支持学生表演艺术、实现个人成长不可或缺的一环，对他们全面发展至关重要。

演艺学院与启程居代表出席校外学生宿舍合作协议签署仪式。演艺学院提供

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宿舍选址交通便利，步行约两分钟即可抵达港铁黄竹坑站，方便往返演艺学院湾仔校园。宿舍内设有逾9600平方呎的多元化共享空间，涵盖学习、休闲及社交等设施，全方位照顾学生课业与生活所需，丰富校园以外的体验；并提供24小时保安及完善的住宿服务。宿舍前身为黄竹坑道64号的奥华酒店南岸，去年易手改为学生宿舍，提供单人房、双人房及三人房等房型。

启程居执行董事Laurent Fischler对获演艺学院选为校外住宿合作伙伴表示荣幸，期待该校学生入住。

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