港大校委会感谢张翔贡献 将启动全球招聘遴选工作

香港大学校长张翔日前向师生发电邮，宣布在2028年完成10年任期后卸任，港大校务委员会今日开会讨论相关事宜。港大指，委员获悉张翔将于2028年7月14日约满后离任，校委会主席王冬胜对张翔决定表示尊重，感谢他多年来对港大的贡献，校委会亦将启动全球招聘遴选校长的工作。

王冬胜︰明白需要新领袖带领变革

港大表示，校委会委员今日在会上获悉校长张翔已决定于约满后离任，校委会将按《香港大学条例》赋予的权力处理聘任校长事宜，并将启动全球招聘遴选校长的工作。

王冬胜指，面对社会不断变化的需求，大学需要积极求变，而张翔及自己都明白港大需要迎接新理念，以及由新的领袖来带领变革，衷心感谢对方多年来致力提升港大的学术地位，「期望港大能持续发展，继续为香港建设成为国际教育枢纽、国际创科中心以及国际高端人才集聚高地作出贡献。」

校方又赞扬张翔出任校长期间，大力推动大学在科研创新方面的发展，发挥香港在区内以至国际间的独特优势，并战略性地招揽世界级学术人才，令港大的世界大学排名节节上升，由2018年的26位，跃升至2026年历来最高的11位，其亚洲大学排名亦升至第一位。

教育局︰聘校长属院校自主范围事宜

教育局傍晚发表声明称，政府知悉港大校委会今日举行会议后宣布，张翔已决定于约满后离任，而港大将启动全球招聘遴选校长的工作。政府感谢张翔在任期间对大学发展所作出的贡献，同时强调聘任校长属于大学自主范围以内的事宜，由港大校委会按《香港大学条例》赋予的权力自行处理，深信港大校委会将以大学的长远利益及发展需要为依归，拣选最适合人士出任校长。

本报记者

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