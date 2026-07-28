港大校长张翔卸任︱任内最大危机 历校政风波须政府介入平息

张翔任内最大危机，是2023年掀起战幔的校政风波。港大校委会接获匿名电邮，指控张翔管治失当，其后他与时任校委会主席王沛诗就任命副校长隔空交火，最终政府成立「调研小组」介入，提出人事安排建议，并由汇丰银行主席王冬胜去年接任校委会主席，风波始告平息。

匿名电邮指控管治失当

2023年10月，港大全体校委接获匿名电邮，向张翔作出多项指控，包括将内地公司「纳斯达」经中国红十字会捐出的1000万元奖学金，存入校长办公室作预算持有人的指定帐户、以豁免招标形式以逾257万元聘请猎头公司遴选医学院长和大学拓展副校长等。时任校委会主席王沛诗成立专责小组调查，翌年小组宣布指控不成立，张翔事后发表声明，指责匿名举报和恶意指控，对他和大学作出严重诽谤。

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惟双方矛盾浮上枱面，24年5月校委会通过高层任命，包括委任或重新委任6名暂任副校长，时任首席副校长王于渐将调职。张翔6月发公开信，直指任命暂任「事前也没有咨询我的意见，大学管理层对此一无所知」，批评做法动摇学术自主。校委会其后驳称，张翔对副校长人事任命议程并非不知情，又强调与他无私人恩怨。双方多次隔空交火，政府成立「调研小组」介入，最终王于渐复任暂任首席副校长、宫鹏重新担任副校长（学术发展），获校委会全盘接纳。特首李家超同年委任王冬胜去年起出任校委会主席，接替任满的王沛诗。

不过，连同王于渐在内，10名副校长中有6人属暂任。王于渐为首席副校长（暂任）任期将延长至27年底，张翔去年底解释称，校方未能觅得最适合人选，将适时重启全球招聘工作。

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