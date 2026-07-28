Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大校长张翔卸任︱任内最大危机 历校政风波须政府介入平息

教育新闻
更新时间：11:05 2026-07-28 HKT
发布时间：11:05 2026-07-28 HKT

张翔任内最大危机，是2023年掀起战幔的校政风波。港大校委会接获匿名电邮，指控张翔管治失当，其后他与时任校委会主席王沛诗就任命副校长隔空交火，最终政府成立「调研小组」介入，提出人事安排建议，并由汇丰银行主席王冬胜去年接任校委会主席，风波始告平息。

匿名电邮指控管治失当

2023年10月，港大全体校委接获匿名电邮，向张翔作出多项指控，包括将内地公司「纳斯达」经中国红十字会捐出的1000万元奖学金，存入校长办公室作预算持有人的指定帐户、以豁免招标形式以逾257万元聘请猎头公司遴选医学院长和大学拓展副校长等。时任校委会主席王沛诗成立专责小组调查，翌年小组宣布指控不成立，张翔事后发表声明，指责匿名举报和恶意指控，对他和大学作出严重诽谤。

延伸阅读：港大校长张翔交棒 两年后卸任 凌晨电邮发表公开信 冀重返实验室做科研

惟双方矛盾浮上枱面，24年5月校委会通过高层任命，包括委任或重新委任6名暂任副校长，时任首席副校长王于渐将调职。张翔6月发公开信，直指任命暂任「事前也没有咨询我的意见，大学管理层对此一无所知」，批评做法动摇学术自主。校委会其后驳称，张翔对副校长人事任命议程并非不知情，又强调与他无私人恩怨。双方多次隔空交火，政府成立「调研小组」介入，最终王于渐复任暂任首席副校长、宫鹏重新担任副校长（学术发展），获校委会全盘接纳。特首李家超同年委任王冬胜去年起出任校委会主席，接替任满的王沛诗。

不过，连同王于渐在内，10名副校长中有6人属暂任。王于渐为首席副校长（暂任）任期将延长至27年底，张翔去年底解释称，校方未能觅得最适合人选，将适时重启全球招聘工作。

延伸阅读：港大校长张翔卸任︱任内积极拓内地教研网络 领港大全球排名第11位新高

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

最Hit
中年好声音4｜吴亦伟不满强敌高分黑面？ 网民Cap图批性格小家 被钟镇涛赞好听过张学友惹哗然
影视圈
16小时前
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
00:29
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
即时中国
15小时前
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
时事热话
23小时前
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
生活百科
17小时前
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
影视圈
15小时前
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
商业创科
6小时前
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
时事热话
2026-07-27 11:22 HKT
中年好声音4｜周志康回应淘汰传闻 网民精心剖析已成节目大赢家：有力攞飞跃奖项
中年好声音4｜周志康回应淘汰传闻  网民精心剖析已成节目大赢家：有力攞飞跃奖项
影视圈
14小时前