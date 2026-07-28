港大校长张翔卸任︱任内积极拓内地教研网络 领港大全球排名第11位新高

张翔上任至今，港大在QS排名更连续两年排行全球第11位，离打入全球十强仅一步之遥。任内他积极拓展内地教研网络，包括全面启动「上海战略布局」，惟推动港大（深圳）却未竟全功。张翔亦面对反修例事件的校园政治化问题，其中2019年谴责冲击立法会的暴力行径，最为人熟悉。

招揽世界顶尖学者加盟

翻查资料，港大2017年的QS及THE世界大学排名，分别位列全球27位及并列43位。张翔上任后致力加强大学学术表现，令港大于两个排名表现反复上升，其中QS排名虽一度回落至26位，但之后跃升至17位，最近两年更维持于全球第11位；THE排名虽从2023年的31位高位回落，但近年仍维持于全球35位，整体评分亦从2017年的73分升至最新的80.5分。张翔致力招揽全球顶尖学者加盟，包括2010年诺贝尔物理学奖得主安德烈．海姆、2023年诺贝尔物理学奖得主费伦茨．克劳斯、2010年菲尔兹奖得主吴宝珠等。

在张翔推动下，港大积极北上发展，今年更全面启动「上海战略布局」，设立上海校区和教研基地。然而，2021年与深圳市政府签署合作备忘录，以「一间学校、两个校区」模式，在深圳南山营运港大（深圳），但多年未见进展，去年底通车的深圳地铁13号线北段，把拟名「百旺港大站」正名为「百旺站」，意味项目无疾而终。

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甫上任曾面对激烈反弹

南京出生的张翔，甫上任便面对激烈反弹，多次被学生问到言论自由、学术自由、院校自主等意见。上任翌年，本港爆发反修例事件，张翔在示威者7月冲击立法会后发声明谴责，其后与学生及校友对话时表明拒绝收回声明，重申反对暴力。2021年4月中，《人民日报》发表评论点名批评港大学生会是「毒瘤」，港大随即宣布停止代收会费、收回学生会设施管理权，并于同年7月学生会通过「七一刺警案决议」后，更拒绝承认其校内角色；年底移除竖立校园多年的「国殇之柱」。

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