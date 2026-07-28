港大校长张翔交棒 两年后卸任 凌晨电邮发表公开信 冀重返实验室做科研

香港大学近年在国际排名节节上升之际，校长张翔昨凌晨突然电邮发表公开信，宣布在2028年完成10年任期后卸任，结束校长及副校监生涯，据悉校务委员会今日开会讨论。张翔认为是适合时候交由新领袖接棒，并希望重返实验室继续科研工作。张翔昨未现身港大校园，有学生对他卸任感到突然及可惜；有身兼港大校董的立法会议员料物色下任校长有一定难度，但认为本港有优势吸引合适人选。

港大校委会今开会讨论

现年62岁的张翔，担任港大校长已历8年，原任期至2028年7月届满。他昨凌晨突然向港大师生及校友发送内部电邮，宣布任期届满后离任。张翔离任消息突然，未透过港大传讯及公共事务处发稿，有消息指张翔把离任决定告知校委会主席王冬胜后，选择在深夜发出电邮，有意在今午举行的校委会会议讨论前，提早宣布消息，让校园上下早日消化。

张翔昨未有露面，钮鲁诗楼的校长专用车位亦未见其座驾踪影。暂任首席副校长王于渐，昨离开大楼时被问及张翔离任的消息，未有回应记者提问，便登车离开。教育局回应指，政府知悉相关议题已经包括在港大校委会今日会议议程，相关事宜属于大学自主范围以内，由校委会按《香港大学条例》赋予权力自行处理。政府深信校委会将以大学的长远利益及发展需要为依归，作出适当处理。

张翔在电邮指，全球正面对复杂多变的环境，人工智能(AI)浪潮以数百年未见的方式改变人类生活，促使他反思大学如何重新定义教育，以适应「人机共存」的新环境，认为港大是时候由新领袖领导转型。本身是物理学家的他坦言，一直希望重返实验室，解答科学难题贡献社会，因此决定在2028年完成10年任期后卸任，提前交代去向，能给予校方充足时间物色下任人选。

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陈学锋：最好找创科「领头羊」

张翔昨未公开露面，在钮鲁诗楼的校长专用泊车位未见其座驾踪影。

回顾任内工作，张翔自言非常荣幸与师生共同提升大学学术地位，港大在QS世界大学排名位列全球第11名、亚洲第一，科睿唯安（Clarivate）最广获征引的研究人员数目大增2倍至54位，再创新高，反映大学科研实力提升。他期望在余下任期与师生同行，推动校园及科研发展，包括即将落成的「Tech Landmark」创新中心、蒲飞路校园、国际创新中心，以及上海和欧洲的校园项目等。

身兼港大校董的立法会议员陈学锋指，国际现今求才若渴，相信物色下任校长需时及有难度，但认为本港有背靠祖国优势，港大在国际排名名列前茅，有信心最终能找到人选；他认为新任校长需具备国际视野及人脉，甚至是创科行业的「领头羊」，以助发掘及招揽人才。教育界议员邓飞指，本港大力发展北都大学城，对有志的高教界人士有很大吸引力，预计不难聘请知名学者出任校长，期望应征人选能将优质研究项目及实验室带至本港，促进大学城发展。

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学生赞声誉佳 闻讯感可惜

不少学生对张翔卸任感到可惜，工程学硕士毕业生谢同学指，张翔任内大学排名大幅上升，作为校长的声誉亦佳，认为张翔想继续科研工作，离任不失为好选择。他亦指现时很多内地生来港就读硕士，惟资源分配不匀，例如校内用膳时「人逼人」，希望下任校长着力改善。建筑学系硕士学生陈同学亦对张翔卸任感到可惜，希望下任校长维持国际排名。

张翔任内大事记

2017年12月 获委任为港大第16任校长 2018年7月 正式上任 2019年7月 发表声明谴责反修例示威者冲击立法会 2021年9月 与深圳政府签署于深圳南山建立校区 2021年10月 获港大校委会通过续任5年 2023年10月 遭匿名电邮指控多项管治问题 2024年4月 港大校委会小组宣布管治问题指控不成立 2024年6月 就副校长任命问题发信炮轰校委会 2024年9月 政府调研小组调解港大管理层人选 2026年2月 正式启动港大「上海战略布局」 2026年7月 宣布2028年任期结束后离职

本报教育组

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