科大生研AI口试练习平台 营造小组讨论抢答氛围

备战文凭试英文口试必须多练习，然而学生未必每次「凑齐人」操练。科技大学学生针对中学生准备英文科口试的痛点，设计口试练习平台，以人工智能（AI）考生实现4人小组讨论，并设实时「打断功能」，一旦用家发言时出现停顿，AI可即时介入，营造近似真实考试「抢发言」的气氛。团队指待产品发展成熟，计划拓展至雅思（IELTS）等英语考试模式。

邓文熙指，程式最具特色之处是独有的AI实时打断功能。佘丹薇摄

有别于坊间被动顺应用户的AI英文练习工具，「OpenDiscuss」平台采用多代理AI语音机械人技术，可给予用户即时、个人化的互动回应。科大理学士一年级生邓文熙指，程式最具特色之处是独有的AI实时打断功能，当用户发言出现停顿时，虚拟AI考生会即时插话抢答，高度还原文凭试英语口试4人小组讨论中抢答、节奏紧凑的真实考场氛围，让学生在家亦可开展高还原度的模拟训练，避免「本来约好了一齐练习口试，但突然不能出席」的情况。

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获创新潜能初创奖

平台操作简单，当用户选取内置考题后，即可匹配3名虚拟考生开展小组讨论。每次练习结束后，系统会自动生成英文分析报告，可以指出用户发言的论点漏洞、词汇错误、时态语法等问题，帮助学生针对弱点提升口试能力。



此外，平台配套分级词汇题库，方便学生按自身水平循序渐进积累词汇。研发团队还邀请资深英文补习老师参与优化，丰富题库与教学资源，提升备考实用性。为照顾有特殊学习需要的考生，平台亦设字体放大、实时字幕等无障碍功能。



平台在「敢闯。敢创」创业比赛获得「创新潜能初创奖」，团队指平台将率先开放予中学试用及优化，待系统成熟后，将拓展至雅思考试训练场景，惠及更多英语学习者。

记者 佘丹薇

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