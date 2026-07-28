科大生研AI滑雪分析平台 有助纠正初学者姿势免受伤 创业赛夺金

滑雪风气日盛，许多爱好者未经专业教练指导便自行上雪山，错误姿势埋下运动创伤隐忧。身兼中国香港高山滑雪代表队成员的科技大学学生李思晋，参与研发智慧热感动作捕捉穿戴服，配套人工智能（AI）教练系统，可即时分析初学者滑雪姿势，避免因动作失误而引致的身体损伤，在「敢闯。敢创」创业比赛获得金奖。有中学生研发猫狗使用的AI智能颈圈，装置能持续采集宠物生理与情绪数据而获奖。

本身是滑雪运动员的李思晋指，滑雪运动长期欠缺有效的安全监察机制，坊间辅助工具往往仅限于监测雪靴数据，不止动作分析过于片面，评判标准亦流于主观，「盲目重复练习、缺乏标准化的即时反馈，身体动作的偏差累积，最终会导致运动创伤」。他伙拍团队推出标准化全身动作AI分析平台，通过穿戴式智能感测器，全面采集滑雪者全身动力与压力分布数据，并同步接入软件系统，输出即时训练纠错反馈。

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主教练注入实战意见

团队更邀请北京冬奥港队最年轻的成员翁厚全，与港队滑雪队主教练马尔科．鲁迪奇参与协作，为系统注入更多专业实战意见，以提升平台的专业性与可靠性。目前平台已投入实际使用，AI系统不仅能够记录肢体动作轨迹，更能精准识别重心错位、压力分布异常，甚至提前侦测因长期累积所导致的韧带损伤等潜在隐患，让初学者与资深滑雪爱好者，均获得更安全的滑雪体验。



至于获得「最佳创意理念奖」，来自宣道会陈瑞芝纪念中学团队，为宠物主人设计名为「Neckmate」的AI颈圈，用户可通过系统程式即时监测宠物生理数据及行为，如狗只的老年疾病及宠物分离焦虑等问题，确保宠物无时无刻获主人呵护。



参与研发的中四生李正睿指，颈圈搭载专属晶片与运算模组，可捕捉宠物呼吸、叫声等数据，经AI运算分析后反馈给饲主，设备重量不足200克，不会为宠物造成负担。

中学生设计AI宠物颈圈

另一中四生翟烯燑分享，研发初期团队构想庞杂，纳入GPS定位、心跳监测等功能，后期发现过于天马行空，多数构想受限技术条件难以「落地」，故精简设备功能。过程中得到创业比赛导师指导，通过网上平台低成本采购硬件，并参考海外知名大学动物行为学论文，持续提升系统精准度。



近日社会热议「旺旺事件」，李正睿坦言亦有留意，指香港普遍将宠物放于重要地位，他提到团队研发产品的初心，是通过科技让主人读懂宠物心理，减少人为疏忽造成的伤害，以科创力量守护宠物福祉。

记者 佘丹薇

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