城大学者研心肝DNA药物 冀「一次治疗，终生治愈」

政府先后推出3轮「产学研1+计划」，资助大学科研成果转化及商品化。城市大学生物医学科学系教授郑宗立牵头的科企，获资助项目开发针对罕见肝脏遗传疾病与心血管疾病的DNA药物，期望为患者提供「一次治疗，终生治愈」的效果。团队指本港科研气氛日益浓厚，但要全面发展，仍有漫长的道路要走。

拟赴美开展临床实验

「引正基因」联合创办人兼董事长郑宗立，本身是城大生物医学科学系教授，去年获「产学研1+计划」资助研发两款候选药物「PL-100」与「PL-200」，分别针对罕见肝脏遗传疾病及心血管疾病，正准备申请赴美开展临床实验。他指医学界对DNA突变而生的大量疾病束手无策，遂共同创办科企研发DNA编辑技术，结合自主研发的专利平台，利用创新研发的脂质颗粒将药物运送至目标细胞，为患者进行体细胞变异的「DNA手术」，让患者只需接受一次治疗，便可达到「终生治愈」的效果，「有手术可做总胜过长期依赖药物治疗」。

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现时「引正基因」在本港、北京及波士顿均设办公室与实验室，正研发3个核心项目，涵盖眼科、肝脏及心血管等疾病。其中，针对因角膜营养不良引致遗传性眼疾的项目「GEB-101」，将自创的蛋白载体（PDV）精准送达病灶。业务发展经理岑卓盈亦透露，药物已在去年完成临床试验首例患者给药，初步结果呈良好安全性与耐受性，并先后获美国食品药物管理局、中国国家药品监督管理局的批准，将分别进行临床试验。

科研仍有漫长道路要走

谈到本港科研环境，郑宗立坦言本港以往鲜有生物医疗公司，但现时气氛日渐浓厚，在临床实验上亦逐渐走到「前列」；岑卓盈指，近年政府设立不同拨款资助、改革针对药物的监管制度等，但未来仍有漫长的道路，譬如设立有洁净度级别的实验室，她亦指参与公司越多，竞争将更见激烈，必须持续创新。郑宗立期望公司研发的成果能真正帮助患者，开发具疗效的药物。

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实习记者 张骏宏

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