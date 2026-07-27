蔡若莲：「游学香港」助海内外学生 立体认识本港特色

为促进香港成为国际专上教育枢纽，教育局积极推广「游学香港」品牌，鼓励本地专上院校举办不同游学活动。教育局局长蔡若莲在社交平台分享，日前出席由城市大学举办的「数智启航 迈向未来」暑期课程启动仪式，并表示「游学香港」有助海内外学生有系统地认识香港的教育及城市特色。

蔡若莲在社交平台表示，为期一周的课程除了让学生在课堂上与城大学者交流，探讨人工智能如何重塑各行各业及商业模式，亦会体验城大的学术环境和宿舍生活，并到立法会、科学园、故宫文化博物馆及M+博物馆等地参观。她亦透露，活动邀请了一批城大海外留学生，与暑期课程的同学分享过去一年的校园生活点滴，并担任香港的留学大使。

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她表示，这类游学活动不仅为参与者提供丰富的学习体验，更让他们从不同方面认识香港，「感受中西文化交汇的独特魅力」。她又指，「游学香港」正是希望透过有系统的推广及产品化设计，让海内外学生更立体地感受香港的教育及城市特色。

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本报记者

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