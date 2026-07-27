岭大研究全球暖化 海螺难抵极端高温环境

全球暖化及极端天气影响，即使耐热能力高的动物亦无法适应。岭南大学联同国际团队研究，以耐热能力高的热带海螺进行实测，发现牠们无法随环境持续升温而提升自身的「耐热能力」。团队指出，全球暖化带来的威胁已不再遥远，呼吁社会各界在气候变化议题上采取「更有力的行动」。

是次研究由岭大科学教研部、香港大学、纽约州立大学水牛城分校、新加坡国立大学组成，以了解热带海螺「蜑螺」长期在热带岩岸的暴晒下，如何应对极端温度。团队分别在香港及新加坡的6个岩岸地，设置温度记录器，并在一个月内持续监测岩石表面的温度，共采集126只体型相若的成年海螺，并以「编程水缸」模拟石滩退潮时温度上升的真实情况。研究人员亦利用红外线光电感测器，实时监测海螺的心跳频率及体温的变化，从中预测牠们的耐热能力及代谢表现，相关学术成果已在国际知名学术期刊《生物学通报》刊登。

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结果显示，海螺的心跳频率会随体温上升而加快，但当体温达至约40至45度时，频率便会由高峰开始骤降。团队估计，这可能是生物长期处于极端高温环境下，透过降低心跳频率及代谢水平以减少能量消耗的结果。测试亦揭示，一旦海螺体温上升至约47.7至51.4度，便会失去心跳，正常生理功能亦会停止。团队指出，这反映牠们的耐热能力并不能随环境温度上升而「无限提升」。

团队亦指出，虽然香港的岩石温度较新加坡低，而新加坡族群整体的「耐热能力」亦较香港高，但在炎热环境下，其耐热能力并没有进一步提升，反映部分生物已接近耐热上限。若未来出现更极端的温度，其死亡风险或会增加。

论文第一作者、岭南大学科学教研部助理教授许天欣表示，海螺一般会在退潮时避开暴晒区域，但随著极端天气加剧，牠们在岩石表面刮食微藻和生物薄膜的时间被迫缩短，不但要消耗更多能量维持生理功能，亦因觅食受限而减少能量摄取，形成「消耗增加、补充减少」的恶性循环，令其生存压力和风险上升。 他直言，面对不再遥远的气候挑战，社会不应假设可以无限期适应，反之应采取「更有力的行动」。

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本报记者

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