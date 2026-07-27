中大成立医疗科技评估平台ITECH 推动健康经济分析配合港府改革

随着本港人口老化加剧、医疗需求急增，港府亦正推动深化医疗改革。中文大学香港糖尿病及肥胖症研究所（HKIDO）今日宣布成立「医疗科技评估与成本效益行动项目」（ITECH），冀建构一个面向亚洲地区的崭新平台，推动「医疗科技评估」、「健康经济分析」及「价值医疗」等领域的发展。

为医疗系统长远发展提供决策依据

现代社会癌症、罕见病、心血管肾脏代谢病，以及先进生物制剂和数码医疗技术持续涌现，惟相关疗法成本高昂，令「健康经济评估」成为制定可持续医疗政策的核心工具。中大团队期望ITECH能提供严谨、以数据与实证为本的评估基础设施，为香港将来的医疗创新、公共医疗资助审批，以至整个医疗系统的长远可持续发展，提供重要决策依据。

透过ITECH，中大将整合多个模拟分析平台，执行不同类型的研究项目，并将复杂多样的流行病学数据，转化为简单明确的经济分析结论，为政策制订提供实用参考，例如协助本地医疗机构制定药物名册及资助政策、支援业界提交资助申请、在设计临床研究时加入成本效益分析、设计公私营协作计划模型以促进可持续发展、推动协调与统一区内医疗科技评估标准等。

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ITECH首席研究员、中大香港糖尿病及肥胖症研究所所长陈重娥认为，香港近年推行的策略性医疗改革及加快药物及医疗器械审批机制，标志医疗政策正朝向结构化、循证导向及价值驱动的新框架。她相信ITECH有助连结多方持份者，提供严谨及科学化的评估方法，将临床研究数据与真实世界数据转化为透明、可靠的决策依据。

研究成果包括具体临床与政策指引

中大医学院内科学及药物治疗学系助理教授、流行病学与「真实世界数据」科学家兼ITECH成员吴鸿江指，ITECH的研究成果提供了多项具体临床与政策指引，范畴涵盖心血管、肾脏及癌症风险的模拟推算、生物标记引导筛查的成本效益分析、糖尿病并发症的医疗开支趋势、慢性肾脏病负担、早发性糖尿病造成的生产力损失，以及全球新生儿诊断技术的成本效益模型。

中大医学院内科学及药物治疗学系教授陆安欣亦称，在大数据分析的帮助下，ITECH的研究团队正持续为全球学术界及政策制定者提供极具影响力的实证，成员已于多份顶尖医学期刊发表同侪审查研究，针对疾病负担、医疗科技评估、健康经济学及患者自我陈述报告等范畴提出洞见。

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ITECH共同首席研究员、中大医学院内科及药物治疗学系助理教授及健康经济学者吕雅文认为，相关研究成果展现了ITECH在「个别病人模拟建模」技术上的领导地位，即按不同病人的具体情况，模拟推算治疗方案的长远效果，有助具体计算新医疗方案对公共开支的影响、定价是否合理，以及对整体社会生产力带来的效益，为政策制定者提供扎实的数据基础。

她强调，ITECH将站在临床科学、流行病学、健康经济学与医疗政策的交汇点，致力确保每项创新医疗技术，都能在合理的成本和效益评估下，加快审批及临床应用，让国际医疗科技评估标准与区内医疗体系和资助制度接轨。此外，平台亦将提供结构化的医疗科技评估及成本效益分析培训课程，开发适用于跨司法管辖区的协调评估框架，并透过跨学科研究员计划，为亚洲培育新一代健康经济学家与政策领袖。

本报记者

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