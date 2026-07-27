张翔卸任港大校长 学生赞大学排名上升 促改善研究生资源

香港大学校长张翔宣布，将在2028年任期完结后卸任，结束十年港大校长生涯。张翔今早未有于港大校长办公室所在的钮鲁诗楼现身，大楼外有数名保安在场戒备，首席副校长王于渐离开大楼时未有回应传媒提问。有学生表示，张翔任内大学排名上升，认为重返学术是一个好选择，期望下一任着力改善研究生的资源问题。

学生：张翔作为校长的声誉很好 重返学术是好选择

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港大工程学硕士毕业生谢同学今日返校领取成绩单，他表示，张翔任内大学排名大幅上升，认为他作为校长的声誉很好，他不清楚张翔离任的原因，但认为若他想重返学术，是一个好选择，「做晒（任期）就十年，如果他有更高的学术追求，这十年可能是浪费了时间」。

他又指，现时很多内地学生来港就读硕士，惟资源分配不匀，例如校内用膳时人逼人，希望下任校长能着力改善。另外，现时大学管理层与学生的交流较少，他希望新一任校长设有更畅通的交流渠道，并盼望能维持现有排名。

建筑学系硕士学生陈同学表示，知道张翔在多方面都有所贡献，收到其卸任电邮觉得可惜，但认为是一个新机会创造新的事物。他续称，港大排名维持高位，是一个良好现象，当中必然有张翔的功劳，希望下一任校长维持学校的出色表现。

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