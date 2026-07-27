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八大增收非本地生 恒大副校长莫家豪：有利本地生 丰富学习体验拓眼界

教育新闻
更新时间：11:33 2026-07-27 HKT
发布时间：11:33 2026-07-27 HKT

本港八大持续吸纳非本地生报读，申请人数更破纪录。恒生大学常务暨学术及研究副校长莫家豪相信，增收非本地生对本港发展教育枢纽，以至丰富本地生学习体验均是好事，但各院校应要审视自身能力收生。他亦强调，开拓生源是长远人口政策的一部分，建议香港特区政府与大湾区城市政府商讨如何「留人」定居及工作。

莫家豪：最大「樽颈」仍是住宿供应

莫家豪指，住宿供应是本港院校最大的「樽颈」。资料图片
莫家豪指，住宿供应是本港院校最大的「樽颈」。资料图片

研究区域高等教育发展多年的莫家豪指，更多非本地生来港升学，对本地学生有益处，「多了与不同文化交流的机会」。他关注本地生与非本地生的融和、大学设施和支援，尤其各校应按情况提升校舍和教学资源，例如住宿和广东话课程等，而本港院校最大的「樽颈」仍是住宿供应，相信院校在取录学生时会作好评估，「如果外地学生来到香港，觉得大学支援不足，就会是香港的问题，亦影响他们在香港学习、融入课堂和社会」。

政府全力筹建北部都会区，教育局局长蔡若莲早前更预告，洪水桥/厦村的3幅大学城用地将在两个月内进行招标。被问到北都大学城发展，能否助力本港院校招收非本地生，莫家豪指政府多次表明北都大学城旨在拓展「产学研」，以及未来湾区以至国家需要的新学科，虽然扩大招生并非目的，惟各大学开拓新学科，相信仍有助引进新生源。

延伸阅读：八大非本地生报读人数大增 留学香港魅力渐现 科大透露首次有不丹智利学生报读

建构「生活圈」吸引人才留港

莫家豪强调，专上院校不应「盲抢人」，而是要吸引人才来港读书，进而补充本地人口。他提到早前协助政府展开研究，了解海外博士生留港升学或就业情况，期间不少受访者形容香港的移民政策成功，让他们有时间留港求职，整体社会对外来人才亦友善，但楼价高企是一个问题，「薪金高但难解决住屋问题，就可能令他们却步」。对此他认为特区政府应多与大湾区合作，为外来人才建构「生活圈」，吸引他们居于大湾区并在港就业。

记者 欧文瀚

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