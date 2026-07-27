八大非本地生报读人数大增 科大透露首次有不丹智利学生报读 留学香港魅力渐现

政府大力推动「留学香港」品牌，新学年起本港资助大学的非本地生人数上限，将由本地学额的4成提高至5成。多间资助大学回复《星岛》查询时表示，报读本科课程的非本地生录得显著增长，中文大学非本地生「收表」按年增两成，理工大学更有逾2万名非本地生报读，国际生增幅达7成。最受非本地生欢迎的科目包括工商管理学、理学及人工智能（AI）等，相关趋势亦反映在硕士课程上；有深圳留学公司指去年约三分一内地本科生申请人，有意来港就读AI相关硕士课程，希望藉修读「神科」以「补齐」跨领域知识。

中大申请人数增逾两成破纪录

自2026/27学年起，各资助专上院校的非本地生自费就学人数上限，从相当于本地学额数目的4成增至5成。中大指该校非本地生（不包括内地高考生）申请人数按年增长逾两成，创历史新高，主要来自东南亚及中亚地区，不少为「一带一路」沿线国家，内地高考生以外的内地、台湾及澳门学生的申请人数亦显著增加。理大非本地生申请报读学士学位一年级课程亦破纪录，报读人数逾2.2万人，国际生申请更录得逾7成增幅，包括来自印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南及多个「一带一路」沿线国家。

科大透露，今年已收到来自超过120个国家和地区、逾2万份非本地本科生入学申请，比去年显著增加，较多申请人来自印度、印尼、哈萨克及南韩等，更首次有来自贝宁、不丹、玻利维亚、智利、哥斯达黎加、马拉维、卡塔尔及多哥等地的学生报读，有信心来届新生录取人数将达到政府订立的5成上限。至于香港大学则指，现时仍处于收生阶段，暂未有总结数据。

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其他大学方面，浸会大学至今接获逾1.2万份非本地学生入读本科课程申请，数量与去年相若，来自内地、台湾及澳门的申请占整体约9成，但国际学生按年显著增加近4成，以哈萨克、巴基斯坦及尼泊尔最为踊跃。城市大学指整体非本地生申请人数按年增加3成，而报读26/27学年课程的非本地生来自欧美、东南亚和「一带一路」国家。教育大学指新学年本科课程的非本地生申请人数理想；岭南大学则指今年非本地生总申请人数与上学年相若。

综合各大学较受非本地生欢迎的本科课程，涉及创科的包括理学、AI、机械与自动化工程学、计算机科学与工程学、电子计算和数据科学等，较传统的学科包括工商管理、经济学、会计及金融等。个别院校亦有部分课程受非本地生追捧，例如浸大的传理学、教大的个人理财及心理学、岭大的文化研究和环球可持续发展等。

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三分一内地本科生对AI课程感兴趣

本科课程以外，创科相关硕士课程同样受欢迎。深圳某留学公司联合创始人王小姐透露，2024年时香港涉及AI的硕士课程寥寥无几，但现时「八大」均有开设，去年申请的学生中，约三分一内地本科生有兴趣咨询相关项目，除部分学习网络工程、计算机科学的本科生希望转向AI赛道，精进「硬技术」，部分学习商科、小语种和传理的学生，也希望跨专业申请与AI有关的交叉学科。

王小姐举例，一名去年申请入读港大人工智能、伦理与社会文学硕士项目的学生，于内地「985高校」本科毕业，且已在传媒广告界工作近10年，惟广告视频行业饱受AI冲击，令她感到职业生涯陷瓶颈，遂重返校园补齐AI技术与伦理跨领域知识，寻求个人转型。

本报教育组 中国组

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