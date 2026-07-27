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少数族裔学生研火灾感测系统 室内温度异常即发警示

教育新闻
更新时间：07:30 2026-07-27 HKT
发布时间：07:30 2026-07-27 HKT

火警警报系统被停用，居民错失逃生时机，是造成大埔宏福苑火灾死伤惨重的肇因之一。有少数族裔学生针对火灾研发感测系统，能侦测并追踪温度变化，即时通过手机发出警示，同时通报消防，在「香港学生挑战赛2026」获得季军。学生团队指只要预防措施完善，有助长者等居民争取逃生机会，期望系统在社区试行。

伊斯兰脱维善纪念中学团队设计的「Eldsafe 360」火灾感测系统，可侦测及追踪室内精确的温度变化，左为Insar Zarina，右为Lazu Asmaul Husna。佘丹薇摄
伊斯兰脱维善纪念中学团队设计的「Eldsafe 360」火灾感测系统，可侦测及追踪室内精确的温度变化，左为Insar Zarina，右为Lazu Asmaul Husna。佘丹薇摄
巴勒斯坦裔中三生Insar Zarina表示「我们不认为仅仅因为一个坏掉的烟雾探测器而需要让这些生命丧失」。佘丹薇摄
巴勒斯坦裔中三生Insar Zarina表示「我们不认为仅仅因为一个坏掉的烟雾探测器而需要让这些生命丧失」。佘丹薇摄
程式界面配合醒目的字眼，让视力及听力不佳的长者，可以更快知悉难以察觉隐性火灾的问题，后续会加入中文版本方便不同人士。佘丹薇摄
程式界面配合醒目的字眼，让视力及听力不佳的长者，可以更快知悉难以察觉隐性火灾的问题，后续会加入中文版本方便不同人士。佘丹薇摄

由伊斯兰脱维善纪念中学团队设计的「Eldsafe 360」火灾感测系统（见图），可侦测及追踪室内精确的温度变化，有别于传统烟雾探测器的被动侦测模式，系统依托全屋分布式温度感应器，可检测火灾初期温度异常攀升，当感应系统察觉室内温度异常，便会通过手机程式，发出高音量警报声，配合醒目的字眼，让视力及听力不佳的长者，可以更快知悉难以察觉隐性火灾的问题。

延伸阅读：宏福苑听证会︱同意「只要大火前曾检测 火警钟响会救返好多人」 消防承办商认有责

助居民争取逃生机会

程式更加入电话求救功能，用户可以一键拨打「999」自动发送求助资讯，省去人工报警、资讯沟通等的时间差，为逃生争取黄金时间。

「我们不认为仅仅因为一个坏掉的烟雾探测器而需要让这些生命丧失」，巴勒斯坦裔中三生Insar Zarina指，长者更因视力、听力退化的问题，难以第一时间逃生，在宏福苑火灾遇难者中，长者比例高达7成。她强调社区若普及智能火警侦测设备，数千户居民尤其是独居长者便能拥有安全保障。

孟加拉裔的Lazu Asmaul Husna则期望，向长者演示系统操作、讲解安防作用，积极推广普及智能系统，照顾不同群体的需要。

记者 佘丹薇

延伸阅读：消防处调派机制支援少数族裔 巴裔消防队长乌都语劝服轻生同乡

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