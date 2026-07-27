中学生研「无声闹钟」 震动恒温代响声 观塘玛利诺挑战赛获亚军

早晨被闹钟唤醒，对不少人是生活日常，但对听障人士却是一道难以跨越的生活门槛。观塘玛利诺书院的中三学生，留意到身边听障同学的困境后，研发一款不靠声音而依赖震动和恒温双重刺激的「无声闹钟」，更在「香港学生挑战赛2026」中荣获亚军，团队指方案亦适合不同场景，方便其他有安静起床需求的使用者。

外形别具趣味、以半边扭蛋壳充当外壳的小巧装置，是观塘玛利诺书院团队花3个月时间构思打造，名为「G38」的「无声闹钟」。成员之一的中三生萧卓贤先天听障，放下助听器后便完全听不见声音，日常需要依靠专用震动闹钟才能唤醒，「小学有次全班聚餐，早上10时集合，闹钟设为8点，但因为听不见闹钟声响，9点先醒，差点赶不及」。他表示日后独自生活「都是要靠自己」，不能全然依赖父母。

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主打轻巧便携易收纳

市面上的震动闹钟普遍体积笨重，只能稳稳摆在床头，无法随身携带，而这款「无声闹钟」主打轻巧便携易收纳，就算出门旅行，都能随身带在身上。用户只需通过专属手机应用程式就能完成所有设定，不仅能自订闹钟响起时间，还能自由调校震动强度，更加热至38度。用户只需夹在衣服身上，到预设时段，装置会同步开启震动与升温机制，温度亦能依据每个人皮肤敏感度灵活下调，带来温和又有效的唤醒体验。成员中三生江达廷指，温热感搭配比起单纯震动，更能轻易唤醒处于深度睡眠的使用者，「当听力失效后，触感是最为有效的感知渠道」。

坊间的智能手表虽具备震动闹钟功能，但江达廷表示「无声闹钟」只专注唤醒用途，没有多余杂项功能，震动力道亦比手表强，「加热功能更是手表没有的独有设计」。团队坦言，现时「无声闹钟」仍在概念原型阶段，不少细节需要打磨完善，如增加睡眠周期时间、闹钟的外观设计等。「无声闹钟」最初只为听障人士打造，但江达廷指全程零噪音运作的特点，亦适用于大学宿舍等场景，配合有安静起床需求的使用者。

嘉诺撒圣方济各夺冠

学生项目参与的「香港学生挑战赛2026」，由摩根大通与青年成就香港部联合合办，比赛让初中生在商界及大学生义工的协助下，共同研发创新解决方案，今届合共汇聚超过300名初中生，组成42支参赛队伍参与角逐。赛事冠军由嘉诺撒圣方济各书院团队的「柔视VR+」夺得，让用家佩戴眼镜后，可以拥有保障私隐及安静放松的空间。

记者 佘丹薇

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