粤港澳高校联盟十周年年会中大举行 三地高校共谋湾区教育发展新方向

为推动粤港澳大湾区创科发展及人才培育，中文大学今日举办粤港澳高校联盟十周年年会暨校长论坛。中大作为联盟副理事长，邀请粤港澳三地超过 180 名大学校长、院校主管及政府代表出席，回顾联盟十年发展成果，共同商讨推动大湾区可持续发展的合作方向。

开幕典礼由粤港澳三地政府代表及高校校长联合主礼，包括教育局局长蔡若莲、澳门大学校长宋永华亲临出席。中大校长卢煜明致辞指，中大在十年前联同中山大学与澳门大学牵头成立联盟，与三地伙伴院校建立互惠共赢的区域合作关系，未来会持续完善学科布局，支援国家交叉学科大湾区中心建设，配合特区政府五年规划，进一步建立覆盖大湾区以至全国的科研成果转化网络。

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联盟由49间高校组成

粤港澳高校联盟于2016年成立，由中文大学、中山大学及澳门大学共同发起，现有49所成员院校，包括香港、澳门和广州多间院校，今次年会重点环节为校长论坛，以「十载同心，融慧湾区」为主题，探讨大学如何回应社会所需、发挥自身优势，同时透过学科发展与建构创新生态，配合国家推动科技自立自强、以人才驱动发展的战略。

联盟在年会开幕前召开年度理事会会议，审议年度工作计划，并选出新一届理事会成员。适逢成立十周年，联盟举办成果展、发布纪念影片，展示各地院校在大湾区搭建教研合作平台的成果，并安排成员院校的获奖学生团体表演，包括歌唱、舞蹈、朗诵等。

本报记者

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