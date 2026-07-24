DSE放榜2026︱内地免试取录文凭试生进入录取阶段 第一志愿今放榜

教育局提醒已完成「内地高校招收香港中学文凭考试学生计划」网上报名及确认程序的学生，须于今日至8月2日期间，登入广东省教育考试院网页内的「香港文凭试招生录取（学生端）」（录取系统）查阅录取结果。学生可登入院校将按第一至第四志愿分批公布首轮录取结果，详情如下：

第一志愿录取结果 ─ 7月24日（周五）上午9时

第二志愿录取结果 ─ 7月26日（周日）上午9时

第三志愿录取结果 ─ 7月27日（周一）上午9时

第四志愿录取结果 ─ 7月28日（周二）上午9时

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倘未获首轮录取 下周二起可补录志愿

若学生达到最低录取要求，即文凭试中英文科达到第3级或以上，数学科达到第2级或以上，并在公民与社会发展科取得「达标」的成绩，但在首轮公布未获录取，可于下周二(7月28日)下午4时至7月30日（周四）下午4时期间，经录取系统完成网上递交补录志愿的程序。在递交补录志愿的阶段，同学可填报两所院校志愿。院校将按第一及第二志愿分批公布补录阶段的录取结果，详情如下：

第一志愿补录结果 ─ 8月1日（周六）上午9时

第二志愿补录结果 ─ 8月2日（周日）上午9时

获院校首轮录取或补录的学生，稍后收到有关院校以邮寄或电子方式发出的入学通知书。当局提醒学生如有任何疑问，可直接与院校联系，各院校招生办公室的联络资料已列于「2026/27学年内地高校招收香港中学文凭考试学生计划专业目录」。

本报记者

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